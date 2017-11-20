Минобороны Украины отрицает обвинения Минска в причастности Шаройко к шпионажу

Киев, 20 ноября. Минобороны Украины опровергло информацию о причастности украинского журналиста Павла Шаройко к шпионажу в Белоруссии. Как сообщили в пресс-службе ведомства, информация комитета госбезопасности Белоруссии не соответствует действительности.

По данным Минобороны, Шаройко проходил службу в ГУР в качестве начальника пресс-службы, а в 2009 году уволился по состоянию здоровья.

«После увольнения П. Шаройко работал по ранее полученной специальности — журналистом украинских СМИ, в том числе корреспондентом на территории Белоруссии», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что собкор Украинского радио бал задержан в Белоруссии по подозрению в шпионаже 17 ноября. Ему было предъявлено «стандартное для иностранных корреспондентов» обвинение в шпионаже.