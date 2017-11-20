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Сирия: более 140 беженцев вернулись в свои дома в провинциях Алеппо, Хама и Хомс
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    Сирия: более 140 беженцев вернулись в свои дома в провинциях Алеппо, Хама и Хомс

    20:45  20 Ноября 2017
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    Сирия: более 140 беженцев вернулись в свои дома в провинциях Алеппо, Хама и Хомс

    Москва, 20 ноября. Около 140 сирийских беженцев смогли вернуться в свои дома за последние два дня. Об этом в понедельник сообщил руководитель российского Центра по примирению сторон военного конфликта в Сирии Сергей Кураленко.

    Речь идет о провинциях Алеппо, Хама и Хомс.

    «Продолжается работа Центра по примирению враждующих сторон и местных администраций по возвращению беженцев. За двое суток в свои дома возвратились 143 человека, из них в провинции Алеппо – 70 человек, Хама – 27 и Хомс – 46 человек», — цитирует слова генерал-лейтенанта министерство обороны Российской Федерации.

    Напомним, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о том, что Москва, Тегеран и Анкара постоянно контактируют по вопросу, посвященному взаимодействию в зонах деэскалации на территории Сирийской Арабской Республики.

    Автор: Алексей Громов
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    #беженцы #россия #сирия
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