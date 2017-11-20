Сирия: более 140 беженцев вернулись в свои дома в провинциях Алеппо, Хама и Хомс

Москва, 20 ноября. Около 140 сирийских беженцев смогли вернуться в свои дома за последние два дня. Об этом в понедельник сообщил руководитель российского Центра по примирению сторон военного конфликта в Сирии Сергей Кураленко.

Речь идет о провинциях Алеппо, Хама и Хомс.

«Продолжается работа Центра по примирению враждующих сторон и местных администраций по возвращению беженцев. За двое суток в свои дома возвратились 143 человека, из них в провинции Алеппо – 70 человек, Хама – 27 и Хомс – 46 человек», — цитирует слова генерал-лейтенанта министерство обороны Российской Федерации.

Напомним, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о том, что Москва, Тегеран и Анкара постоянно контактируют по вопросу, посвященному взаимодействию в зонах деэскалации на территории Сирийской Арабской Республики.