ВМС Аргентины могли обнаружить шумы от пропавшей подлодки «Сан-Хуан»

Москва, 20 ноября. ВМС Аргентины зафиксировали шумы, которые могут исходить от разыскиваемой подлодки «Сан-Хуан». Об этом сообщает CNN со ссылкой на осведомленный о ходе спасательной операции источник в Военно-морских силах США.

Двум аргентинским кораблям удалось засечь звуки, похожие на удары инструментов по корпусу субмарины.

Боевая подлодка «Сан-Хуан», внутри которой могут находиться 44 человека, исчезла у берегов Аргентины 17 ноября. .

Ранее в ВМС Аргентины заявили, что спутниковые сигналы, полученные накануне базами ВМС Аргентины, которые, скорее всего, отправлялись с потерянной подлодки «Сан-Хуан», не помогли установить, где находится субмарина, так как были очень слабыми.