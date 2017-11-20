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ВМС Аргентины могли обнаружить шумы от пропавшей подлодки «Сан-Хуан»
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    ВМС Аргентины могли обнаружить шумы от пропавшей подлодки «Сан-Хуан»

    20:42  20 Ноября 2017
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    ВМС Аргентины могли обнаружить шумы от пропавшей подлодки «Сан-Хуан»

    Москва, 20 ноября. ВМС Аргентины зафиксировали шумы, которые могут исходить от разыскиваемой подлодки «Сан-Хуан». Об этом сообщает CNN со ссылкой на осведомленный о ходе спасательной операции источник в Военно-морских силах США.

    Двум аргентинским кораблям удалось засечь звуки, похожие на удары инструментов по корпусу субмарины.

    Боевая подлодка «Сан-Хуан», внутри которой могут находиться 44 человека, исчезла у берегов Аргентины 17 ноября. .

    Ранее в ВМС Аргентины заявили, что спутниковые сигналы, полученные накануне базами ВМС Аргентины, которые, скорее всего, отправлялись с потерянной подлодки «Сан-Хуан», не помогли установить, где находится субмарина, так как были очень слабыми.

    Автор: Катерина Михайлиди
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    #аргентина #сан-хуан
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