Украина все еще надеется забрать Крым: политолог о протесте Киева против поездки Путина в Ялту

В понедельник украинский МИД направил Москве ноту протеста из-за визита президента России Владимира Путина в Ялту, который тот совершил, чтобы принять участие в открытии памятника императору Александру III.

Как пишет «Газета.ru», ссылаясь на заявление украинского внешнеполитического ведомства, визит российского президента в Крым в Киеве расценили как «грубое нарушение Россией государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, циничное и демонстративное пренебрежение российской стороной общепризнанными нормами международного права».

По словам Владимира Брутера, эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований, Киев усердно направляет Москве ноты протеста после поездок российских чиновников в Крым, потому что не может этого не делать.

«Если Киев перестанет протестовать из-за поездок россиян в Крым, все подумают, что он признал Крым российским и больше не хочет его отстаивать. Это Киеву не нужно», — объяснил политолог Федеральному агентству новостей.

Владимир Брутер уверен, что ноты протеста от Киева Москва будет получать еще очень долго, пока киевская власть не сменит вектор политики.

«Такие ноты протеста — это сигналы всему миру о том, что Украина все еще надеется забрать Крым, как и Донбасс. Это называется «верую, потому что абсурдно». Но это не вопрос перспектив. Это вопрос нынешнего вектора украинской государственности во всех маразматических смыслах, которые только могут быть», — сказал эксперт.

Он напомнил, что украинская государственность возникла в феврале 2014 года и основной ее смысл — «запретить любые проявления русскости на территории Украины, а поскольку Россия против этого возражает, Киев объявил ее своим врагом», отметил Владимир Брутер.

«Украина обвиняет Россию в том, что она отторгла от нее Крым и Донбасс, и будет требовать летального оружия, чтобы военным образом решить ситуацию на юго-востоке, а потом вернуть черноморский полуостров», — уверен политолог.

А Россия, по его мнению, будет игнорировать ноты протеста МИД Украины, потому что, по Конституции РФ, Крым является российской территорией и спрашивать у Киева разрешения на поездки туда никто не обязан.