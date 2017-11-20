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Украина все еще надеется забрать Крым: политолог о протесте Киева против поездки Путина в Ялту
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    Украина все еще надеется забрать Крым: политолог о протесте Киева против поездки Путина в Ялту

    20:41  20 Ноября 2017
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    Политолог объяснил, когда Киев перестанет протестовать против поездок Путина в Крым

    В понедельник украинский МИД направил Москве ноту протеста из-за визита президента России Владимира Путина в Ялту, который тот совершил, чтобы принять участие в открытии памятника императору Александру III.  

    Как пишет «Газета.ru», ссылаясь на заявление украинского внешнеполитического ведомства, визит российского президента в Крым в Киеве расценили как «грубое нарушение Россией государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, циничное и демонстративное пренебрежение российской стороной общепризнанными нормами международного права».

    По словам Владимира Брутера, эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований, Киев усердно направляет Москве ноты протеста после поездок российских чиновников в Крым, потому что не может этого не делать.

    «Если Киев перестанет протестовать из-за поездок россиян в Крым, все подумают, что он признал Крым российским и больше не хочет его отстаивать. Это Киеву не нужно», — объяснил политолог Федеральному агентству новостей.

    Владимир Брутер уверен, что ноты протеста от Киева Москва будет получать еще очень долго, пока киевская власть не сменит вектор политики.

    «Такие ноты протеста — это сигналы всему миру о том, что Украина все еще надеется забрать Крым, как и Донбасс. Это называется «верую, потому что абсурдно». Но это не вопрос перспектив. Это вопрос нынешнего вектора украинской государственности во всех маразматических смыслах, которые только могут быть», — сказал эксперт.

    Он напомнил, что украинская государственность возникла в феврале 2014 года и основной ее смысл — «запретить любые проявления русскости на территории Украины, а поскольку Россия против этого возражает, Киев объявил ее своим врагом», отметил Владимир Брутер.

    «Украина обвиняет Россию в том, что она отторгла от нее Крым и Донбасс, и будет требовать летального оружия, чтобы военным образом решить ситуацию на юго-востоке, а потом вернуть черноморский полуостров», — уверен политолог.

    А Россия, по его мнению, будет игнорировать ноты протеста МИД Украины, потому что, по Конституции РФ, Крым является российской территорией и спрашивать у Киева разрешения на поездки туда никто не обязан.

    «Переговоры по легитимации возможны только с официальными международными организациями, которые могут представлять украинские интересы. То есть Россия будет обсуждать ситуацию по Крыму, если международное сообщество поймет, что полуостров — часть России, и захочет оформить это юридически. Однако мировое сообщество продолжает считать Крым украинским. Хотя у нас есть примеры квазисимметричных ситуаций. Но никто не вводил санкции, например, против Турции за Северный Кипр, который она действительно незаконно оккупировала. Никому в НАТО и ЕС не пришло в голову вводить антитурецкие санкции из-за этого. Что ж поделать? Не хотите иметь хорошие отношения с Россией, не имейте. Хотите иметь хорошие — мы тоже будем стараться», — сказал Владимир Брутер.

    Автор: Елизавета Садкова
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    #путин #россия #украина #крым #брутер
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