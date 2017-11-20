Собчак отказали в аренде помещений для предвыборных штабов в регионах

Москва, 20 ноября. Команде телеведущей Ксении Собчак, которая в октябре заявила о намерении баллотироваться в президенты РФ, отказали в аренде помещений под предвыборные штабы в ряде российских регионов. Об этом рассказала ее официальный представитель Ксения Чудинова.

По ее словам, в Твери в понедельник к зданию, арендованному для встреч с волонтерами, пришли представители управы, которые угрожали снять несогласованную вывеску. В других регионах команде Собчак «отказывают в помещениях — один за одним». В Петербурге в день подписания договора один из собственников отказался от этого, аргументировав свои действия боязнью «заработать проблемы», заявила Чудинова.