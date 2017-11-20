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Собчак отказали в аренде помещений для предвыборных штабов в регионах
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    Собчак отказали в аренде помещений для предвыборных штабов в регионах

    20:16  20 Ноября 2017
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    Собчак отказали в аренде помещений для предвыборных штабов в регионах

    Москва, 20 ноября. Команде телеведущей Ксении Собчак, которая в октябре заявила о намерении баллотироваться в президенты РФ, отказали в аренде помещений под предвыборные штабы в ряде российских регионов. Об этом рассказала ее официальный представитель Ксения Чудинова.

    По ее словам, в Твери в понедельник к зданию, арендованному для встреч с волонтерами, пришли представители управы, которые угрожали снять несогласованную вывеску. В других регионах команде Собчак «отказывают в помещениях — один за одним». В Петербурге в день подписания договора один из собственников отказался от этого, аргументировав свои действия боязнью «заработать проблемы», заявила Чудинова.

    «А в Ростове-на-Дону накануне подписания договора, хотя с ними изначально обсуждалось, что здесь будет штаб Собчак, отказались от предоставления площади на Филимоновской, 252а», — рассказала Чудинова РИА Новости.

    Автор: Катерина Михайлиди
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    #собчак #чудинова
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