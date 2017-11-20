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Сирия сегодня: террористы атаковали посольство РФ в Дамаске, САА и ВКС РФ атакуют «Джебхат ан-Нусру» в Хаме
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    Сирия сегодня: террористы атаковали посольство РФ в Дамаске, САА и ВКС РФ атакуют «Джебхат ан-Нусру» в Хаме

    20:25  20 Ноября 2017
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    Сирия сегодня: террористы атаковали посольство РФ в Дамаске, САА атакует «Джебхат ан-Нусру» в Хаме

    Сирия, 20 ноября. Диппредставительство России в Дамаске обстреляли террористы; базирующиеся в Восточной Гуте радикалы открыли огонь по столице; правительственные войска ведут успешную борьбу с «Джебхат ан-Нусрой»1 в провинции Хама.

    Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

    Обстрел посольства РФ в Дамаске

    Российское представительство в Дамаске подверглось минометному обстрелу, сообщает МИД РФ. По имеющимся данным, выпущенный боевиками снаряд попал в понедельник во внешнее ограждение посольства России в Дамаске. В российском внешнеполитическом ведомстве уточнили, что в результате атаки никто не пострадал.

    «Двадцатого ноября около 10.35 местного времени в результате минометного обстрела Дамаска, который велся с позиций террористов, один снаряд попал во внешнее ограждение Посольства России в Сирии, примыкающее к его жилому комплексу», — сказано в сообщении ведомства.

    Повреждения в результате разрыва 122-мм мины получили стена здания, линии электропередач и система водоснабжения.

    Ранее «Газета.ру» со ссылкой на Reuters сообщала, что правительственные войска зачистили территорию последнего оплота «Исламского государства»1 (ИГ1, ИГИЛ1, арабское — ДАИШ — террористическая организация запрещена Верховным судом РФ) — городом Абу-Кемаль в провинции Дейр-эз-Зор.

    Обстрел посольства РФ в Дамаске

    Боевики устроили террор в Дамаске

    Радикальные исламисты вновь нарушили соглашение о зоне деэскалации в Восточной Гуте, открыв огонь по жилым кварталам Дамаска, сообщает сирийское информагентство SANA.

    Источник в столичном управлении полиции сообщил, что выпущенный боевиками ракетный снаряд разорвался на улице Халед бен Аль-Валид в центре города, в результате чего погиб мирный житель. Также сообщается, что террористы открыли огонь из минометов по площади Арнус. К счастью обошлось без жертв, однако жилым домам был нанесен ущерб.

    В ответ на атаку террористов подразделения Сирийской арабской армии (САА) нанесли мощные удары по позициям радикалов в Восточной Гуте, разрушив принадлежавшие боевикам пусковые установки.

    Боевики устроили террор в Дамаске

    Сирийская армия ведет успешные спецоперации в Хаме

    Военнослужащие армии Башара Асада при поддержке ВКС РФ продолжают вести успешные спецоперации против боевиков «Джебхат ан-Нусры» (террористическая организация запрещена Верховным судом РФ) в провинции Хама, сообщает сирийское информагентство SANA.

    На данный момент правительственным войскам удалось восстановить контроль над селением Шахтар, расположенном в 82 км к северо-востоку от города Хама.

    По данным корреспондента агентства, на северо-востоке провинции при содействии союзных сил были уничтожены десятки террористов «Джебхат Ан-Нусры». На данный момент саперные подразделения начали зачистку селения Шахтар от мин и взрывных устройств, установленных ранее террористами.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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