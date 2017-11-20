«Мы должны быть лучше»: Путин назвал задачи новой госпрограммы вооружений

Сочи, 20 ноября. В России завершается формирование новой государственной программы вооружений. Об этом заявил в понедельник президент Российской Федерации Владимир Путин.

Реализация данной госпрограммы определит боеспособность российских войск на предстоящее 10-летие.

«Если мы хотим побеждать, мы должны быть лучше… Ключевые показатели программы должны обеспечить гарантированное стратегическое сдерживание, а в случае потенциальной внешней угрозы — ее эффективную нейтрализацию», — отметил глава государства.

По словам российского лидера, необходимо уделить повышенное внимание синхронизации поставок военной техники со строительством соответствующей инфраструктуры. Это позволит обеспечить надлежащее хранение и применение вооружений.

Напомним, ранее стало известно о том, что министерство обороны России получило новую партию фронтовых бомбардировщиков Су-34.