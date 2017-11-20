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«Мы должны быть лучше»: Путин назвал задачи новой госпрограммы вооружений
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    «Мы должны быть лучше»: Путин назвал задачи новой госпрограммы вооружений

    19:58  20 Ноября 2017
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    «Мы должны быть лучше»: Путин назвал задачи новой госпрограммы вооружений

    Сочи, 20 ноября. В России завершается формирование новой государственной программы вооружений. Об этом заявил в понедельник президент Российской Федерации Владимир Путин.

    Реализация данной госпрограммы определит боеспособность российских войск на предстоящее 10-летие.

    «Если мы хотим побеждать, мы должны быть лучше… Ключевые показатели программы должны обеспечить гарантированное стратегическое сдерживание, а в случае потенциальной внешней угрозы — ее эффективную нейтрализацию», — отметил глава государства.

    По словам российского лидера, необходимо уделить повышенное внимание синхронизации поставок военной техники со строительством соответствующей инфраструктуры. Это позволит обеспечить надлежащее хранение и применение вооружений.

    Напомним, ранее стало известно о том, что министерство обороны России получило новую партию фронтовых бомбардировщиков Су-34.

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #россия
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