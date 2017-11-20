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В России предлагают создать пункты сбора просроченных лекарств
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    В России предлагают создать пункты сбора просроченных лекарств

    19:55  20 Ноября 2017
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    В России предлагают создать пункты сбора просроченных лекарств

    Москва, 20 ноября. Сенатор Сергей Калашников направил запрос в Минздрав с просьбой разъяснить, куда россияне должны сдавать на утилизацию просроченные лекарства.

    Как отмечается в обращении, утилизация медикаментов с истекшим сроком годности является одной из актуальных экологических проблем, которая стоит перед населением и всеми медучреждениями, включая аптеки.

    Согласно ст. 59 закона «Об обращении лекарственных средств», просроченные лекарства запрещено продавать и необходимо хранить отдельно от остальных, однако документ не регулирует порядок их утилизации.

    По мнению Калашникова, необходимо создать пункты приема просроченных медикаментов у населения. Сенатор считает, что за сдачу таких лекарств можно ввести некое поощрение.

    «Сегодня мало кто даже представляет последствия бесконтрольного выбрасывания на свалку лекарств, так как никто всерьез не занимается этим вопросом. А зачастую, это токсичные вещества», — пояснил «Парламентской газете» глава «Лиги пациентов» Александр Саверский.

    Автор: Катерина Михайлиди
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    #сенатор #минздрав #лекарства #калашников
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