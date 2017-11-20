В России предлагают создать пункты сбора просроченных лекарств

Москва, 20 ноября. Сенатор Сергей Калашников направил запрос в Минздрав с просьбой разъяснить, куда россияне должны сдавать на утилизацию просроченные лекарства.

Как отмечается в обращении, утилизация медикаментов с истекшим сроком годности является одной из актуальных экологических проблем, которая стоит перед населением и всеми медучреждениями, включая аптеки.

Согласно ст. 59 закона «Об обращении лекарственных средств», просроченные лекарства запрещено продавать и необходимо хранить отдельно от остальных, однако документ не регулирует порядок их утилизации.

По мнению Калашникова, необходимо создать пункты приема просроченных медикаментов у населения. Сенатор считает, что за сдачу таких лекарств можно ввести некое поощрение.