Предполагаемого убийцу главреда русского Forbes задержали в Киеве

Москва, 20 ноября. Сотрудники правоохранительных органов Украины задержали 17 ноября в Киеве Магомеда Дукузова, который обвиняется в причастности к убийству главреда русской версии журнала Forbes Пола Хлебникова. Об этом в понедельник рассказала пресс-секретарь МВД Российской Федерации Ирина Волк.

«Задержан Дукузов Магомед... объявленный в международный розыск по запросу российских правоохранительных органов. Он обвиняется в причастности к совершению заказных убийств на территории города Москвы, в том числе убийству главного редактора русской версии журнала Forbes Пола Хлебникова», — отметила она.

Напомним, ранее представители Службы безопасности Украины (СБУ) сообщили о том, что в Киеве был задержан уроженец Чечни, который причастен к убийству главреда русского Forbes Пола Хлебникова и гибели заместителя главы чеченского правительства Якова Сергунина.