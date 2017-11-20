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Предполагаемого убийцу главреда русского Forbes задержали в Киеве
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    Предполагаемого убийцу главреда русского Forbes задержали в Киеве

    19:35  20 Ноября 2017
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    Предполагаемого убийцу главреда русского Forbes задержали в Киеве

    Москва, 20 ноября. Сотрудники правоохранительных органов Украины задержали 17 ноября в Киеве Магомеда Дукузова, который обвиняется в причастности к убийству главреда русской версии журнала Forbes Пола Хлебникова. Об этом в понедельник рассказала пресс-секретарь МВД Российской Федерации Ирина Волк.

    «Задержан Дукузов Магомед... объявленный в международный розыск по запросу российских правоохранительных органов. Он обвиняется в причастности к совершению заказных убийств на территории города Москвы, в том числе убийству главного редактора русской версии журнала Forbes Пола Хлебникова», — отметила она.

    Напомним, ранее представители Службы безопасности Украины (СБУ) сообщили о том, что в Киеве был задержан уроженец Чечни, который причастен к убийству главреда русского Forbes Пола Хлебникова и гибели заместителя главы чеченского правительства Якова Сергунина.

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #киев #украина #москва
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