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Президент ФРГ назвал политический кризис в стране сложнейшим за 70 лет
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    Президент ФРГ назвал политический кризис в стране сложнейшим за 70 лет

    19:38  20 Ноября 2017
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    Президент ФРГ назвал политический кризис в стране сложнейшим за 70 лет

    Берлин, 20 ноября. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер назвал безрезультатные переговоры о создании в Германии парламентской коалиции сложнейшей политической ситуацией в стране за последние 70 лет. Об этом пишут немецкие СМИ.

    «Мы столкнулись с ситуацией, которая не существовала в истории ФРГ почти 70 лет. Настал момент, когда все участники переговоров должны остановиться и пересмотреть свое отношение к ситуации», — заявил Штайнмайер.

    Он отметил, что крайне разочарован тем, что переговоры не принесли никаких результатов. Немецкий лидер заявил, что ожидает от участников переговоров готовности все-таки сформировать правительство в самое ближайшее время.

    Между тем совсем скоро президент ФРГ проведет встречи с лидерами партий, а также председателями законодательного собрания Германии и представителями Конституционного суда. 

    Отметим, в настоящее время наиболее вероятным вариантом развития событий на политической сцене Германии представляются новые выборы в Бундестаг. Подобного прецедента ни разу не было за всю послевоенную историю страны.

    Напомним, ранее председатель Комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков поделился мнением о событиях в Германии, заявив, что провал парламентской коалиции — это в первую очередь сильный удар для Меркель, «черная полоса» для которой началась с волны мигрантов. 

    Автор: Федор Веснин
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    #президент #германия #бундестаг
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