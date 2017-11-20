Президент ФРГ назвал политический кризис в стране сложнейшим за 70 лет

Берлин, 20 ноября. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер назвал безрезультатные переговоры о создании в Германии парламентской коалиции сложнейшей политической ситуацией в стране за последние 70 лет. Об этом пишут немецкие СМИ.

«Мы столкнулись с ситуацией, которая не существовала в истории ФРГ почти 70 лет. Настал момент, когда все участники переговоров должны остановиться и пересмотреть свое отношение к ситуации», — заявил Штайнмайер.

Он отметил, что крайне разочарован тем, что переговоры не принесли никаких результатов. Немецкий лидер заявил, что ожидает от участников переговоров готовности все-таки сформировать правительство в самое ближайшее время.

Между тем совсем скоро президент ФРГ проведет встречи с лидерами партий, а также председателями законодательного собрания Германии и представителями Конституционного суда.

Отметим, в настоящее время наиболее вероятным вариантом развития событий на политической сцене Германии представляются новые выборы в Бундестаг. Подобного прецедента ни разу не было за всю послевоенную историю страны.

Напомним, ранее председатель Комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков поделился мнением о событиях в Германии, заявив, что провал парламентской коалиции — это в первую очередь сильный удар для Меркель, «черная полоса» для которой началась с волны мигрантов.