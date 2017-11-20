Главу МВД ЛНР Игоря Корнета отстранили от должности по решению суда

Луганск, 20 ноября. Решением суда глава МВД ЛНР Игорь Корнет официально отстранен от своей должности, передает корреспондент Федерального агентства новостей. Ходатайство заместителя начальника следственного отдела следственного управления Генпрокуратуры ЛНР зачитал генеральный прокурор ЛНР Виталий Подобрый.

«Ходатайство о временном отстранении от должности министра внутренних дел ЛНР Игоря Корнета, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 149 Уголовного кодекса Луганской народной республики. Отстранить подозреваемого Корнета Игоря Александровича от должности министра внутренних дел. Срок отстранения исчислять с 20 ноября 2017 года», — сказано в документе.

Отстранение Корнета связано с инцидентом с домом, в котором он проживал. Эта история получила огласку в прессе. Как оказалось, до начала боевых действий в Донбассе дом принадлежал некой Нине Хмелевцовой, которая до событий 2014 года была депутатом Краснодонского городского совета. Кроме того, Хмелевцова является матерью Марины Букаевой, владеющей семью предприятиями.

Как сообщают в МВД ЛНР, временно исполняющим обязанности министра МВД назначен Владимир Чертков.