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Политика
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#Соцсети
Сегодня в Сети: Коля из Нового Уренгоя, путаница с Мэнсонами, приближение конца света
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    Сегодня в Сети: Коля из Нового Уренгоя, путаница с Мэнсонами, приближение конца света

    20:28  20 Ноября 2017
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    Сегодня в Сети: Коля из Нового Уренгоя, похороны рок-звезды вместо маньяка и приближающийся апокалипсис

    В понедельник, 20 ноября, в соцсетях активно обсуждают выступление новоуренгойского школьника в бундестаге, смерть серийного убийцы Чарльза Мэнсона и слова патриарха Кирилла о приближении конца света. О главных трендах Интернета читайте в свежей подборке Федерального агентства новостей.

    Выступление школьника из Нового Уренгоя в бундестаге

    Самой обсуждаемой темой понедельника стало выступление 16-летнего гимназиста из Нового Уренгоя в бундестаге, в ходе которого Николай Десятниченко заявил, что в Сталинградской битве пали «невинные солдаты вермахта». 

    Одни пользователи соцсетей спорят, как расценивать это выступление.

    А другие соревнуются в остроумии на эту тему.

    Маньяка перепутали с рок-звездой

    В понедельник утром соцсети принялись скорбеть в связи со смертью на 84-м году жизни Чарльза Мэнсона, серийного убийцы, отбывавшего пожизненное наказание в калифорнийской тюрьме. Его называли одним из самых известных американских преступников XX века, сообщила «Газета.ru». Вместе с тремя сообщницами «культовый убийца» лишил жизни семерых человек, в том числе беременную жену режиссера Романа Полански.     

    Однако истерики вокруг смерти этого убийцы не было бы, если бы пользователи не перепутали его с рок-музыкантом Мэрилином Мэнсоном, который, к слову, взял себе псевдоним, сложив имена двух знаковых фигур 60-х годов прошлого века — Мерилин Монро и того самого Чарльза Мэнсона. 

    Предупреждение патриарха Кирилла о конце света

    Еще одной новостью, мимо которой сегодня не смогли пройти пользователи соцсетей, стал призыв патриарха Московского и Всея Руси Кирилла сплотиться, чтобы не допустить конца света, признаки приближения которого, по его словам, видны невооруженным глазом. Отметим, что сказал это настоятель Русской православной церкви в день своего рождения.

    Автор: Елизавета Садкова
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    #россия #патриарх кирилл #мэнсон #новый уренгой #десятниченко
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