Сегодня в Сети: Коля из Нового Уренгоя, путаница с Мэнсонами, приближение конца света

В понедельник, 20 ноября, в соцсетях активно обсуждают выступление новоуренгойского школьника в бундестаге, смерть серийного убийцы Чарльза Мэнсона и слова патриарха Кирилла о приближении конца света. О главных трендах Интернета читайте в свежей подборке Федерального агентства новостей.

Выступление школьника из Нового Уренгоя в бундестаге

Самой обсуждаемой темой понедельника стало выступление 16-летнего гимназиста из Нового Уренгоя в бундестаге, в ходе которого Николай Десятниченко заявил, что в Сталинградской битве пали «невинные солдаты вермахта».

Школьник из Нового Уренгоя покаялся в Бундестаге за невинноубиенных бойцов Вермахта из сталинградского котла. pic.twitter.com/bb9jaPKLQM — Крыжополь. Реалии (@kryzhopolrealii) 20 ноября 2017 г.

Одни пользователи соцсетей спорят, как расценивать это выступление.

Выступление в Бундестаге школьника из Нового Уренгоя, жалеющего "невинных немецких солдат, не хотевших воевать" - для вас: — ☭Павел☭Правдоруб☭ (@pavprav) 20 ноября 2017 г.

А другие соревнуются в остроумии на эту тему.

Полное собрание сочинений мальчика Коли из Нового Уренгоя... pic.twitter.com/oY9mtTBH4D — Укроперемог Платов (@Ukroperemoga) 20 ноября 2017 г.

Маньяка перепутали с рок-звездой

В понедельник утром соцсети принялись скорбеть в связи со смертью на 84-м году жизни Чарльза Мэнсона, серийного убийцы, отбывавшего пожизненное наказание в калифорнийской тюрьме. Его называли одним из самых известных американских преступников XX века, сообщила «Газета.ru». Вместе с тремя сообщницами «культовый убийца» лишил жизни семерых человек, в том числе беременную жену режиссера Романа Полански.

-Почему вы грустный такой?

-Чарльз Мэнсон умер. ПОЧЕМУ ХОРОШИЕ ЛЮДИ ПОСТОЯННО УМИРАЮТ???

-А кто он?

-Убийца, глава секты. Сидит уже 40 лет в тюрьме — Ｔｈａｔ Ｇｕｙ (@ibelongdead) 20 ноября 2017 г.

Однако истерики вокруг смерти этого убийцы не было бы, если бы пользователи не перепутали его с рок-музыкантом Мэрилином Мэнсоном, который, к слову, взял себе псевдоним, сложив имена двух знаковых фигур 60-х годов прошлого века — Мерилин Монро и того самого Чарльза Мэнсона.

Умер Чарльз Мэнсон, рок потерял величайшего исполнителя. Земля ему пухом, его песни навсегда в наших сердцах. pic.twitter.com/VHAtHI3JLM — Шри̧ Ма̢х̀а҉в͠о̶ид̡ (@mahavoid) 20 ноября 2017 г.

В прошлом году умерли Дэвид Боуи и Леонард Коэн

В этом Лил Пип, Задорнов и Чарльз Мэнсон

Как будто, боженька решил нам компенсировать, но может только убивать — Дмитро Веселов (@grayraw) 20 ноября 2017 г.

Предупреждение патриарха Кирилла о конце света

Еще одной новостью, мимо которой сегодня не смогли пройти пользователи соцсетей, стал призыв патриарха Московского и Всея Руси Кирилла сплотиться, чтобы не допустить конца света, признаки приближения которого, по его словам, видны невооруженным глазом. Отметим, что сказал это настоятель Русской православной церкви в день своего рождения.