Сирия: источник ФАН прислал видео из Ракки, разрушенной коалицией США

Специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) заполучил еще одно свидетельство разрушительной деятельности международной коалиции в бывшей «столице Исламского государства1 (запрещено в РФ)». Видео было снято одним из местных жителей в южном районе «освобожденной» курдскими вооруженными формированиями Ракки. На нем запечатлен разрушенный главный мост города. По словам источника ФАН самолеты западной коалиции целенаправленно бомбили инфраструктуру города во время операции против «Исламского государства».

Напомним, операция курдских отрядов «Демократических сил Сирии» по освобождению Ракки от боевиков ИГ1 началась 6 июня этого года и закончилась лишь 17 октября. За четыре месяца массированных бомбардировок американской коалиции 80% города было разрушено. Стоит отметить, что Соединенные Штаты также активно применяли в Ракке боеприпасы с запрещенным международными конвенциями белым фосфором. По оценке Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), за все время операции по освобождению Ракки погибло, по меньшей мере, 1130 — гражданских, не учитывая сотни пропавших без вести.

Официальный представитель российского военного ведомства Игорь Конашенков сравнил операцию сил международной коалиции с бомбардировками Дрездена, стертого с лица земли во время Второй Мировой войны англо-американской авиацией:

«В представлении Вашингтона ИГИЛ1 контролировал в Сирии только Ракку, — провинциальный город, где до войны проживало около 200 тыс. человек, а к началу пятимесячной операции коалиции по ее освобождению, — не более 45 тысяч. Для сравнения:Дейр-эз-Зор с обширными пригородами у реки Евфрат до войны населяло более 500 тысяч человек, а освободили всю эту территорию сирийские войска при поддержке ВКС России за 10 дней».

Конашенков также отметил, что последовавшие после окончания операции в Ракке заявления стран коалиции об экстренном выделении миллионов долларов и евро якобы на восстановление мирной жизни в Ракке на самом деле продиктованы их желанием «поскорее замести следы варварских бомбардировок авиации США и коалиции».

1 Организация запрещена на территории РФ.