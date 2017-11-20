В России появился новый вид мошенничества со СНИЛС

Москва, 20 ноября. Из-за появления мошеннических схем в Интернете россиянам необходимо бережно относиться информации о паспортных данных и о номере страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС). Соответствующая информация приводится в пресс-релизе Пенсионного фонда России (ПФР).

Соответствующие рекомендации объясняются появлением в Интернете сайтов, на которых предлагается проверить «наличие денежных выплат со стороны частных страховых фондов» при помощи номера СНИЛС или паспортных данных. Сначала гражданину необходимо ввести паспортные данные или номер СНИЛС, а далее оплатить доступ к базам данных частных страховщиков, за что мошенники обещают моментальный перевод средств на счет клиента.

Как говорится в сообщении фонда, «Пенсионный фонд призывает игнорировать подобные сайты и бережно относиться к своим персональным данным».

Доверять информации о положенных пенсионных выплатах можно только в личном кабинете на портале госуслуг, приложении ПФР для смартфонов и на сайте Пенсионного фонда.

Напомним, ранее ПФР рассказали, что в 2018 году в России не будет пенcионеров с доходом ниже прожиточного минимума пенсионера.