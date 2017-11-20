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Спутниковые сигналы с места крушения «Сан-Хуана» не принадлежали подводной лодке
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    Спутниковые сигналы с места крушения «Сан-Хуана» не принадлежали подводной лодке

    19:07  20 Ноября 2017
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    Спутниковые сигналы с места крушения «Сан-Хуана» не принадлежали подводной лодке

    Москва, 20 ноября. Спутниковые сигналы, зарегистрированные в районе крушения аргентинской подводной лодки «Сан-Хуан», не принадлежали субмарине. Об этом сообщают аргентинские СМИ. 

    «Компания, которая изучала эти сигналы, предоставила нам официальную информацию, объяснив, что зафиксированные в субботу сигналы не совпадают со спутниковым телефоном субмарины», — заявил представитель аргентинского военного флота Энрике Бальби.

    Ранее представители ВМС Аргентины сообщили, что получили семь сигналов, предположительно исходивших от потерянной подводной лодки «Сан-Хуан», однако не смогли наладить с ней контакт.

    Напомним, подлодка «Сан-Хуан» перестала выходить на связь 15 ноября во время перехода из порта Ушуайя в город Мар-дель-Плата. На борту субмарины находились 44 члена экипажа. Несмотря на неблагоприятные погодные условия, поиски подводной лодки продолжаются, в них задействованы в том числе автономные подводные аппараты ВМС США. 

    Отметим, вероятность того, что подводную лодку удастся спасти, не очень велика. Об этом в частности рассказал председатель Общероссийского движения поддержки флота капитан первого ранга Михаил Ненашев. 

    Автор: Федор Веснин
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    #крушение #подводная лодка #сан-хуан
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