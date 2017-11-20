Спутниковые сигналы с места крушения «Сан-Хуана» не принадлежали подводной лодке

Москва, 20 ноября. Спутниковые сигналы, зарегистрированные в районе крушения аргентинской подводной лодки «Сан-Хуан», не принадлежали субмарине. Об этом сообщают аргентинские СМИ.

«Компания, которая изучала эти сигналы, предоставила нам официальную информацию, объяснив, что зафиксированные в субботу сигналы не совпадают со спутниковым телефоном субмарины», — заявил представитель аргентинского военного флота Энрике Бальби.

Ранее представители ВМС Аргентины сообщили, что получили семь сигналов, предположительно исходивших от потерянной подводной лодки «Сан-Хуан», однако не смогли наладить с ней контакт.

Напомним, подлодка «Сан-Хуан» перестала выходить на связь 15 ноября во время перехода из порта Ушуайя в город Мар-дель-Плата. На борту субмарины находились 44 члена экипажа. Несмотря на неблагоприятные погодные условия, поиски подводной лодки продолжаются, в них задействованы в том числе автономные подводные аппараты ВМС США.

Отметим, вероятность того, что подводную лодку удастся спасти, не очень велика. Об этом в частности рассказал председатель Общероссийского движения поддержки флота капитан первого ранга Михаил Ненашев.