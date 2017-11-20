Путин и Роухани проведут двусторонние переговоры 22 ноября

Тегеран, 20 ноября. Президент Ирана Хасан Роухани планирует 22 ноября провести двусторонние переговоры с главой Российской Федерации Владимиром Путиным в Сочи. Об этом сообщил в понедельник заместитель главы пресс-службы иранского политика Парвиз Исмаили.

Он напомнил о том, что Путин пригласил Роухани на заседание лидеров Ирана, России и Турции, которое посвящено урегулированию конфликта на территории Сирии.

«Помимо этого заседания, президент Ирана также проведет двусторонние встречи с российским и турецким коллегами», — цитирует слова Исмаили РИА Новости.

Напомним, ранее стало известно о том, что министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров провел переговоры с главами внешнеполитических ведомств Турции и Ирана.

Непосредственно в начале декабря в Сочи пройдет Конгресс национального диалога Сирии.