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Путин и Роухани проведут двусторонние переговоры 22 ноября
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    Путин и Роухани проведут двусторонние переговоры 22 ноября

    20:00  20 Ноября 2017
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    Путин и Роухани проведут двусторонние переговоры 22 ноября

    Тегеран, 20 ноября. Президент Ирана Хасан Роухани планирует 22 ноября провести двусторонние переговоры с главой Российской Федерации Владимиром Путиным в Сочи. Об этом сообщил в понедельник заместитель главы пресс-службы иранского политика Парвиз Исмаили.

    Он напомнил о том, что Путин пригласил Роухани на заседание лидеров Ирана, России и Турции, которое посвящено урегулированию конфликта на территории Сирии.

    «Помимо этого заседания, президент Ирана также проведет двусторонние встречи с российским и турецким коллегами», — цитирует слова Исмаили РИА Новости.

    Напомним, ранее стало известно о том, что министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров провел переговоры с главами внешнеполитических ведомств Турции и Ирана.

    Непосредственно в начале декабря в Сочи пройдет Конгресс национального диалога Сирии.

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #роухани
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