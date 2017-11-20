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В Крыму определились с размером курортного сбора
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    В Крыму определились с размером курортного сбора

    18:58  20 Ноября 2017
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    В Крыму определились с размером курортного сбора

    Симферополь, 20 ноября. Ставка курортного сбора в Крыму за сутки проживания планируется в размере 10 рублей, пишет издание «Русская планета» По словам главы комитета Госсовета республики по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексея Черняка, сбор будет взиматься только с 1 мая по 30 сентября. 

    «Размер курортного сбора за одни сутки фактического проживания с 1 мая по 30 сентября каждого года — 10 рублей, — сказал он на заседании комитета. — С 1 октября по 30 апреля сбор взиматься не будет».

    Сбор будет собираться только в Ялте, Феодосии, Судаке, Сакахе, Евпатории, Алуште, а также в Черноморском районе, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

    Глава комитета добавил, что курортный сбор будет производиться только за полные сутки проживания в отелях, при этом не будут учитываться дни заезда и выезда.

    Напомним, в конце июля президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о введении курортного сбора на территории Крыма, а также в Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях.


     

    Автор: Тимур Румянцев
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    #крым #курортный сбор
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