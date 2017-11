Россия, Китай, Сирия и Иран ломают условности однополярного мировоззрения Запада

Федеральное агентство новостей представляет перевод статьи Тайлера Дердена (Tyler Durden) On The West's Demise To The Sidelines Of History... («О кончине Запада на обочине истории…»), опубликованной информационно-аналитическим ресурсом ZeroHedge.

Мир меняется, но Запад цепляется за однополярное видение мира, которое постепенно и неумолимо уходит в прошлое. Эти попытки отказаться от новой меняющейся реальности и навязать остальному миру западное мировоззрение с помощью своей политики и СМИ настолько же смешны, насколько опасны. Этот западный «пузырь» реальности становится все более хрупким с каждым днем. О, действительно? Это снова виновата Россия? Уровень доверия и уважения остального мира к Западу упал настолько, что он сильно рискует остаться на обочине истории…

Сегодня перед всем миром неожиданно предстала другая версия реальности. В то время как реальная экономика разрушается, центральные банки бешеными темпами печатают деньги, лишь бы держать на плаву известные всему миру Apple и Facebook, а также другие крупные корпорации и банки, ведь если они будут иметь хорошие индексы и статистику, возможно, все обойдется. В основе этой бесконечной печати денег также лежит нефтедоллар. В 1973 году была заключена сделка с Саудовской Аравией, согласно которой Соединенные Штаты будут поддерживать дом Сауда, пока ОПЕК будет продавать нефть только в долларах США, а также покупать американские облигации, создавая огромную потребность в долларах во всем мире. Все это долго способствовало росту экономической, политической и военной мощи Америки. Вся международная торговая система основана на долларах. Если, например, Боливия хочет продать бревна в Венесуэлу, она по-прежнему будет вынуждена покупать доллары. А по закону США, каждый доллар должен быть «очищен» банком Нью-Йорка, что делает эту сделку предметом американского законодательства. И даже не смей подумать обходить его!

Однако сегодня обстановка в арабском мире стремительно меняется. Совместный проект Саудовской Аравии и США по созданию «Исламского государства»1 (ИГИЛ1, ИГ1, арабское — ДАИШ — террористическая организация запрещена Верховным судом РФ) с целью дестабилизации обстановки в Ираке и Сирии провалился. Можем ли мы снова увидеть, как Сирия, Ирак и Иран совместно работают над созданием «Трубопровода дружбы» (иначе это можно назвать «исламский трубопровод на Западе») и экспортируют нефть из Ирана в Европу?

Конец военной гегемонии

История успеха освобождения Сирии от ИГИЛ является результатом мирных переговоров в Астане между Россией, Сирией, Турцией и Ираном, а не женевских переговоров, на которых США дали кучу обещаний, которые нарушили через пару следующих дней. Можно сказать, что военная мощь России сыграла решающую роль в конфликте на Ближнем Востоке. Покупка Турцией и Саудовской Аравией российских систем ПВО С-400 также свидетельствует о разрушении однополярного мира.

Иран и Россия были официально приглашены вмешаться в конфликт правительством Сирии; таким образом, ни одна из этих стран не нарушала международное право, в то время как США, находясь на территории Сирийской Арабской Республики (САР) незаконно, могут оправданно считаться захватчиками.

На данный момент 95% Сирии освобождено от боевиков ИГИЛ или, как их порой называют на Западе, «умеренных повстанцев», однако Соединенные Штаты все еще предпринимают попытки контролировать границу Ирака и Сирии в целях предотвращения региональной интеграции или строительства трубопровода. Скорее всего, они потерпят неудачу.

Конец экономической гегемонии

За последние десятилетия Запад стал производить все меньше и меньше товаров и услуг, ведь дешевая рабочая сила сегодня в основном может быть найдена на востоке. Страны Запада и ОПЕК пользовались дешевой рабочей силой, а Китай в свою очередь испытал быстрый рост экспорта, который поспособствовал стремительному развитию экономики страны. Затем Китай использовал эту прибыль для покупки обязательств США, чтобы поддерживать низкую стоимость собственной валюты, поскольку она еще больше увеличила стоимость доллара. Можно сказать, что целое поколение китайцев вынуждено было пожертвовать собой ради прекращения доминирования доллара США.

Тем не менее за прошедшее десятилетие рост экономики Китая позволил повысить заработные платы.

«Китай больше не является источником дешевой рабочей силы. В конце 2015 года месячная заработная плата в производстве составляла 4 тысячи 126 юаней, этот показатель сопоставим со средней зарплатой в Бразилии, и даже намного выше, чем в Мексике, Таиланде, Малайзии, Вьетнаме и Индии», — пишет агентство Bloomberg.

Китайский доход на душу населения вырос с 200 долларов США в 1990 году до 5 тысяч долларов в 2010 году. По данным Всемирного банка, более 500 млн человек вышли из состояния крайней нищеты, и уровень бедности в Китае снизился с 88% в 1981 году до 6,5% в 2012 году.

Крайняя нищета в настоящее время почти полностью исчезла из Китая, и к 2020 году правительство планирует вовсе искоренить нищету. Восток сегодня смотрит вперед, а на западе по-прежнему оглядываются на прошлое и пытаются сохранить остатки былого величия.

Не стоит также забывать, что есть и фактор технологий, который подрывает однополярный мир. Многонациональные компании на Западе раньше имели возможность покупать дешевые продукты на Востоке и продавать их в своих странах по высокой цене, поддерживая целые отрасли промышленности и розничную торговлю. Интернет, однако, теперь позволяет обойти все эти западные кооперации и напрямую покупать продукцию у малых и средних предприятий (МСП) в Китае.

Так, например, Alibaba обрабатывает по 812 миллионов заказов в течение 24 часов, а ее платежный сервис Alipay обрабатывает около 1,5 миллиарда транзакций за сутки, что составляет около 256 тысяч транзакций в секунду.

«К 2020 году на Китай будет приходиться около 60% глобальной электронной торговли», — Forbs.

Китай стремится быть ведущей силой в третьей промышленной революции, активно инвестируя в автоматизацию и возобновляемые источники энергии.

«Где-то около 80 ГВт солнечных производственных мощностей из всех мировых 130, сегодня находятся в Китае, — использование 50 из этих 80 гигаватт — явное доказательство того, что Китай больше не фокусируется на экспорте». — Electrec.

Инициатива «Один пояс, один путь» (объединение проектов «Экономического пояса Шелкового пути» и «Морского Шелкового пути XXI века») — это еще один крупнейший инфраструктурный проект, который подрывает однополярное устройство мира. Эта инициатива объединяет экономики, создавая такую взаимозависимость, которая предотвратит региональные нестабильности и военные конфликты.

Одна из этих новых шелковых дорог соединит Китай через высокоскоростную железную дорогу с Европой, которая будет проходить через Россию, что резко сократит время нахождения в пути, как товаров, так и людей. Китай и Россия также нашли способ уйти от зависимости от доллара США в двусторонней торговле.

«В 2016 году доля национальных валют в платежах за экспорт российских товаров и услуг составляла 13%, импорт — 16%. В первом квартале 2017 года эти цифры выросли до 16% и 18% соответственно», — сказал вице-премьер Сергей Приходько.

Джек Ма, основатель Alibabа/Aliexpress, также был приглашен поучаствовать в диверсификации экономики России, создав российское подразделение компании. Россия уже диверсифицировала экономику за последние годы, снизив доходы от нефти и газа с более чем 50% в 2014 году до 39% в настоящее время. Когда Запад накладывал санкции на нефтяную, банковскую и военную промышленность России, он неосознанно поспособствовал росту и диверсификации местной промышленности и сельскохозяйственного сектора.

Чем дольше западные страны будут поддерживать ложные тезисы, связанные с Россией, Ираном и Китаем для поддержания их однополярного мировоззрения, тем больше Запад будет самостоятельно дистанцироваться от социально-экономической интеграции с окружающим миром. Запад находится в огромных долгах. Он также отстает в процессе автоматизации и разработке возобновляемых источников энергии. Несомненно, все страны имеют недостатки и проблемы, над которыми нужно работать, но западная уверенность в своем ложном моральном превосходстве неумолимо ведет его в тупик. Как мы можем адаптироваться к будущему, которое мы понимаем все меньше и меньше? Пришло время набраться смелости и принять реальность многополярного мира.

1 Организация запрещена на территории РФ.