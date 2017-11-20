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«Страшно читать»: мать школьника из ЯНАО прокомментировала его речь в Бундестаге
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    «Страшно читать»: мать школьника из ЯНАО прокомментировала его речь в Бундестаге

    18:45  20 Ноября 2017
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    «Страшно читать»: мать школьника из ЯНАО прокомментировала его речь в Бундестаге

    Москва, 20 ноября. Мать школьника из Нового Уренгоя, выступившего в Бундестаге, Оксана Десятниченко прокомментировала речь сына, заявив, что текст доклада они с ребенком начали готовить еще летом.

    «Я так понимаю, что он (сын — прим. ФАН) не понял, что смысл речи изменился. Выяснилось, что регламент требует сократить речь до двух минут. Условием было рассказать о немецких солдатах, и сын сократил выступление сам, без моего участия», — заявила Десятниченко в интервью RT.

    Она подчеркнула, что от изначального текста выступления «в итоге остались одни обрывки», а также призналась, что ей «самой теперь страшно читать, что получилось». 

    Десятниченко отметила, что ее сын прилежно изучает историю и прекрасно знает, кто победил в войне.

    Напомним, ранее бурную реакцию российской общественности вызвала видеозапись выступления российского школьника в Бундестаге. Выступая в федеральном собрании Германии, школьник использовал неаккуратные выражения, в частности упомянув о «невинно убиенных в Сталинградском котле солдатах вермахта». 

    Владимир Соловьев уже призвал не устраивать травлю ребенка, а в первую очередь задать вопросы его «наставникам». 

    Автор: Федор Веснин
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    #школьник #бундестаг #выступление #новый уренгой
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