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Посольство России в Сирии подверглось минометному обстрелу
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    Посольство России в Сирии подверглось минометному обстрелу

    18:58  20 Ноября 2017  /обновлено: 19:08  20 Ноября 2017
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    Посольство России в Сирии подверглось минометному обстрелу

    Москва, 20 ноября. Боевики атаковали посольство России в Сирии. Как сообщили в МИД РФ, мина калибра 122 мм, которую выпустили террористы, попала во внешнее ограждение диппредставительства в Дамаске, примыкающее к жилому комплексу. 

    Инцидент произошел утром 20 ноября, около 10.35 по местному времени. В результате обстрела оказались повреждены стена здания, система водоснабжения и линии электропередач. Среди сотрудников посольства никто не пострадал.

    В Москве осудили атаку террористов против российского представительства и напомнили, что Россия неоднократно привлекала внимание мирового сообщества к постоянным обстрелам Дамаска.

    «Мы уже отмечали, что в результате таких наглых действий экстремистов гибнут и получают увечья мирные жители – женщины, дети и старики. Указывали мы и на то, что мишенью целенаправленно становится российская дипмиссия», — говорится в сообщении.

    В МИД РФ выразили надежду, что у западных коллег РФ в Совбезе ООН «хватит духа дать публичную оценку инциденту», и подчеркнули, что данная провокация не повлияет на решимость РФ в борьбе с терроризмом и восстановлении мира и безопасности в Сирии.

    Автор: Катерина Михайлиди
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    #сирия #обстрел #дамаск #посольство
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