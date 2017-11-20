Посольство России в Сирии подверглось минометному обстрелу

Москва, 20 ноября. Боевики атаковали посольство России в Сирии. Как сообщили в МИД РФ, мина калибра 122 мм, которую выпустили террористы, попала во внешнее ограждение диппредставительства в Дамаске, примыкающее к жилому комплексу.

Инцидент произошел утром 20 ноября, около 10.35 по местному времени. В результате обстрела оказались повреждены стена здания, система водоснабжения и линии электропередач. Среди сотрудников посольства никто не пострадал.

В Москве осудили атаку террористов против российского представительства и напомнили, что Россия неоднократно привлекала внимание мирового сообщества к постоянным обстрелам Дамаска.

«Мы уже отмечали, что в результате таких наглых действий экстремистов гибнут и получают увечья мирные жители – женщины, дети и старики. Указывали мы и на то, что мишенью целенаправленно становится российская дипмиссия», — говорится в сообщении.

В МИД РФ выразили надежду, что у западных коллег РФ в Совбезе ООН «хватит духа дать публичную оценку инциденту», и подчеркнули, что данная провокация не повлияет на решимость РФ в борьбе с терроризмом и восстановлении мира и безопасности в Сирии.