Пусть воюют дураки: на Украине удостоверения и пособия участников АТО получают рецидивисты и школьники

На очередном заседании Кабмина глава украинского правительства Владимир Гройсман отрапортовал о «впечатляющей эффективности» проводимой Киевом программы социальной защиты участников боевых действий. Ссылаясь на данные профильного ведомства, премьер заявил, что статус ветеранов так называемой «антитеррористической операции» за последние три года получили около 280 тысяч человек. Причем, по словам Гройсмана, эта цифра будет расти в геометрической прогрессии за счет пострадавших в столкновениях с полицией участников Майдана и переселенцев из Донецкой и Луганской областей. Как утверждают правозащитники, эта цифра уже растет – за счет лиц, никогда не бывавших на передовой. В результате из-за отсутствия денег в ряде областей были приостановлены выплаты пособий не только «атошникам», но и инвалидам, и безработным. Ситуацию изучал корреспондент Федерального агентства новостей.

Задержание в Черкассах членов организованной преступной группировки, обложившей «данью» местных предпринимателей, в очередной раз вскрыло уровень коррупции в отдельно взятом украинском регионе. Как оказалось, правоохранители напали на «героев Донбасса»: трое из пяти рэкетиров предъявили удостоверения «участников боевых действий». Один из них — активист «Правого сектора»1 (организация, запрещенная на территории РФ) — сулил стражам порядка большие неприятности. При детальном исследовании выяснилось, что упомянутый «активист» в течение последних десяти лет отбывал наказание за разбой, а следовательно, не имеет никакого отношения к конфликту в Донбассе. Следствие выяснило, что в среде преступников был единственный военнослужащий, непосредственно воевавший под Дебальцево, однако и он был комиссован по причине слабоумия. По самым скромным подсчетам, воспользовавшись поддельными документами, группировка присвоила в качестве социальной помощи более 100 тысяч долларов, еще столько же аферисты получили от владельцев киосков и магазинов – «за защиту от возможной мести патриотов». Дескать, последние не простят нежелание предпринимателей добровольно перечислять деньги в поддержку ВСУ.

Подобным «защитником» явно попытался стать житель Сумской области Валентин. Молодой человек, имя которого не разглашается в интересах следствия, с помощью отца, высокопоставленного чиновника местной администрации, получил удостоверение УБД, используя которое в течение года получил земельный надел в элитном райцентре, а затем присвоил сразу несколько частных домов в районе соседнего Харькова. На вопрос следователя, зачем Валентину, «обеспеченному студенту, не нюхавшему пороха», понадобились «новые земли», парень ответил предельно ясно: «Имею право, пусть воюют дураки!» Как сказал в доверительной беседе с корреспондентом ФАН ведущий дело Валентина представитель Фемиды Анатолий Базилевич, в настоящее время так называемые «мажоры» на Украине открыто издеваются над правосудием.

«Они покупают статус участника боевых действий, пользуются всевозможными льготами и выплатами, и, в конце концов, уходят от ответственности за финансовые махинации и даже уголовные преступления», – сказал он.

С этим мнением согласны независимые эксперты.

«В моей практике был случай, когда пятнадцатилетний школьник, угнавший автомобиль, показал патрульным полицейским удостоверение УБД, — сказала в комментарии Федеральному агентству новостей юрист высшей категории Галина Тендерис. — На вопрос стражей порядка, когда и где именно «герой» успел повоевать, юнец ответил буквально следующее: «Я был сыном полка и бил сепаратистов». Впоследствии оказалось, что соответствующее удостоверение было выдано местным военкоматом, и это обстоятельство позволило маленькому мошеннику получать ежемесячное пособие».

Как сообщили в неофициальной беседе с корреспондентом ФАН представители Министерства социальной политики Украины, киевские чиновники «не в состоянии воевать с мошенниками» — как извне, так и в своих рядах.

«Участника (удостоверение УБД — прим. ФАН) сейчас можно оформить за 1000 долларов, зато потом вложенные средства возвращаются сторицей, — говорит на основе конфиденциальности секретарь одной из районных администраций Нелли. – А там уже все покроют льготы и тот же статус. Проблема заключается в другом: льгот на всех не хватит. И Гройсману не стоит хвалиться предоставлением статуса «ветеранов» протестующим Майдана времен 2013 – 2014 годов, а также поиском новых «героев Донбасса». У нас бедствуют тысячи ветеранов Великой Отечественной Войны, разве это не приговор для действующей украинской власти?»

Этот вопрос в контексте современной Украины остается риторическим.

1 Организация запрещена на территории РФ.