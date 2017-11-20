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Манчини хочет усилить три позиции в зимнее трансферное окно
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    Манчини хочет усилить три позиции в зимнее трансферное окно

    18:22  20 Ноября 2017
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    Манчини хочет усилить три позиции в зимнее трансферное окно

    Петербург, 20 ноября. Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини в разговоре с руководством клуба обозначил приоритеты работы сине-бело-голубых по усилению состава в зимнее трансферное окно.

    По информации Федерального агентства новостей, итальянский специалист в первую очередь заинтересован в приобретении еще одного центрального защитника, поскольку трансфер словенца Михи Мевли из «Ростова» не решил проблему в обороне «Зенита». Помимо этого, Манчини настаивает на покупке универсального полузащитника с российским паспортом и отмечает необходимость усиления группы атаки на тот случай, если в аренду уйдет форвард «Зенита» Артем Дзюба.

    Также в разговоре с руководством клуба Манчини поднял вопрос продления контракта с капитаном команды Доменико Кришито, выступающим за «Зенит» с 2011 года. Контракт Кришито с петербургским клубом истекает летом.

    Напомним, после 17 туров «Зенит» с 33 очками занимает второе место в чемпионате страны и отстает от лидирующего «Локомотива» на три балла.

    Автор: Федор Веснин
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    #зенит #трансфер #манчини #состав
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