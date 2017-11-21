Москва, 21 ноября. Сенатор Франц Клинцевич заявил, что российские военные базы «Хмеймим» и «Тартус» должны остаться в Сирии при сокращении численности личного состава.

Первый заместитель главы комитета по безопасности и обороне Совета Федерации Франц Клинцевич отметил, что российские военнослужащие находятся на сирийской территории в соответствии с договоренностями, достигнутыми между Москвой и Дамаском.

Численность личного состава и боевой техники на базах ВКС РФ и ВМФ будет определена согласно обстановке в САР. Решение примет руководство страны и согласует его с властями Сирии. Сенатор подчеркнул, что российские военные продолжат оказывать поддержку сирийской армии в возможных локальных очагах напряжения, однако интенсивной военной кампании в САР уже не будет. До конца года конфликт будет разрешен.