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«Хмеймим» и «Тартус» останутся в Сирии после победы над ИГИЛ — Клинцевич
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    «Хмеймим» и «Тартус» останутся в Сирии после победы над ИГИЛ — Клинцевич

    10:21  21 Ноября 2017
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    «Хмеймим» и «Тартус» останутся в Сирии после победы над ИГИЛ — Клинцевич

    Москва, 21 ноября. Сенатор Франц Клинцевич заявил, что российские военные базы «Хмеймим» и «Тартус» должны остаться в Сирии при сокращении численности личного состава.

    Первый заместитель главы комитета по безопасности и обороне Совета Федерации Франц Клинцевич отметил, что российские военнослужащие находятся на сирийской территории в соответствии с договоренностями, достигнутыми между Москвой и Дамаском.

    Численность личного состава и боевой техники на базах ВКС РФ и ВМФ будет определена согласно обстановке в САР. Решение примет руководство страны и согласует его с властями Сирии. Сенатор подчеркнул, что российские военные продолжат оказывать поддержку сирийской армии в возможных локальных очагах напряжения, однако интенсивной военной кампании в САР уже не будет. До конца года конфликт будет разрешен.

    «Хмеймим» и «Тартус» останутся в Сирии после победы над ИГИЛ — Клинцевич

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #хмеймим #франц клинцевич #тартус
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