Сирия улучшила российско-турецкие отношения: самолет ВКС РФ по пути в Хмеймим пролетел над Турцией

Вчера самолет ВКС РФ прилетел на авиабазу Хмеймим через воздушное пространство Турции. По информации публичного веб-сервиса Flightradar24, российский военно-транспортный Ту-154М, стартовав с подмосковного аэропорта Чкаловский, пролетел над Сочи, Черным морем и восточной частью турецкой территории, прежде чем приземлиться в Сирии. Ранее Турция, являющаяся членом НАТО, запрещала российским ВКС пользоваться ее воздушным пространством для полетов в Сирию.

Стоит отметить, что параллельно с этим довольно значимым свидетельством улучшения российско-турецких отношений Анкара отозвала 40 своих военных с учений НАТО после разразившегося скандала. Организаторы учений Trident Javelin, проходивших в Норвегии с 8 по 17 ноября, поместили на стенд «врагов» портреты основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка и действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. В связи с этим, главный советник президента Ялчын Топчу заявил, что страна должна пересмотреть вопрос о своем членстве в НАТО.

Военный эксперт, главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН) рассказал, что такая ситуация стала возможна вследствие того, что российско-турецкие сделки по Сирии работают:

«Эрдоган, несмотря на то, что он достаточно непостоянен в своей политике, в целом выполняет те обязательства, которые он брал на себя перед Россией и Ираном. Это привело на практике к восстановлению в значительной степени российско-турецких отношений, которые Турция резко испортила в 2015-м году. В этом плане, их обновление привело к ухудшению отношений с США и странами НАТО. Турция не считает членство в НАТО препятствием для военно-технического и политического сотрудничества с Россией, что является отражением изменения всей политики Турции на Ближнем Востоке. Она вышла из лагеря антиасадовской коалиции».

Эксперт напомнил, что Турция уже оказывала России и Ирану ряд услуг в Сирии, связанными с Алеппо и выполнением договоренностей по Идлибу. Соответственно, продолжает Борис Рожин, разрешение на допуск российских самолетов через свое воздушное пространство — это еще один характерный маркер того, насколько изменились отношения между Россией и Турцией за последние год-полтора.

«Турция неоднократно давала понять, что она готова к серьезным отношениям с Россией, забрасывая удочку на тему базирования российских самолетов на натовской авиабазе «Инджирлик», она вела разговоры о закупке российских ПВО и технологии их изготовления. Я думаю, что разрешение на пролет самолета ВКС РФ через воздушное пространство Турции — это не последняя такая акция и, в общем, не только в вопросах трансграничных перелетов, которые России выгодны, потому что делать крюк через Иран и Ирак затратно с точки зрения банального расхода топлива. В этом плане перед встречей Эрдогана, Путина и Рухани в Сочи — это характерный маркер фактического улучшения российско-турецких отношений».

На предстоящей встрече, по мнению эксперты, могут быть подтверждены уже существующих договоренностей по Сирии:

«Это и основные параметры межсирйиского урегулирования, и подтверждение договоренностей по Идлибу, и обсуждение договоренностей по ситуации в Сирии после военного разгрома «Исламского государства»1 (запрещено в РФ), которое как квазигосударственное образование прекращает свое существование. А возможно мы увидим какие-то договоренности, которые послужат основой для подготовки реального процесса межсирийского урегулирования, где проасадовские силы в лице России и Ирана будут представлять официальный Дамаск, а Турция, как одна из сторон конфликта, привлечет к этим переговорам часть различных умеренных группировок, которые представят другую сторону».

Наш собеседник отметил, что в этом процессе, который развивается через Астану и другие форматы, фактически не участвуют США

«С ними есть определенные договоренности, но, как показывает практика, американцы, даже заключая сделки, их не выполняют, а Эрдоган, как партнер по политическим переговорам, более удобен, поскольку с ним ведется работа по принципу «ничего личного, только бизнес». Турция что-то получает, но она, соответственно, и что-то дает, то есть свои обязательства она выполняет».

1 Организация запрещена на территории РФ.