В «Газпроме» объяснили речь российского школьника в Бундестаге о солдатах Вермахта

Екатеринбург, 20 ноября. В корпорации «Газпром» прокомментировали историю со школьником из Нового Уренгоя, выступившим с речью о погибших во время Второй мировой войны немецких солдатах. По словам начальника службы по связям с общественностью и СМИ ООО «Газпром добыча Ямбург» Сергея Чернецкого, пока не стоит делать каких-либо поспешных выводов.

Старшеклассник из Нового Уренгоя Николай Десятниченко, выступая в федеральном собрании Германии, зачитал доклад о «невинно убиенных в Сталинградском котле солдатах Вермахта». По мнению юноши, многие немецкие солдаты, оказавшись в плену во время войны, погибли от тяжелых условий содержания. Десятниченко выразил мнение, что и немецкие, и советские солдаты «не хотели воевать» и «испытывали невероятные трудности во время войны».

«Газпром» является куратором школы, где учится школьник.

«Когда мы с ними общаемся, у нас гордость просто, что такая у нас молодежь патриотичная и неравнодушная», — сказал Чернецкий.

Объясняя слова школьника, он сообщил, что у юноши появилось осознание, что такое война, какая это была трагедия, с точки зрения простого солдата. Он также указал на то, что в северных регионах России у людей развит патриотизм.

«Они пропускают это через себя», — подчеркнул представитель «Газпрома».

Кроме того, по его словам, в Новом Уренгое есть памятник в честь погибших солдат на всех войнах, которые была вынуждена вести наша страна — «Лента памяти».

«Гимназисты постоянно несут там вахту памяти, — добавил представитель «Газпрома». — И я уверен, что нет там никакого сочувствия фашизму», сообщает агентство URA.RU.

Напомним, ранее журналист Владимир Соловьев, комментируя ситуацию со школьником из Нового Уренгоя, заявил, что «травить мальчика не надо», а нужно отвезти его в Волгоград или Петербург, чтобы показать мемориалы жертвам Великой Отечественной войны и все объяснить.