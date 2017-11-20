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В «Газпроме» объяснили речь российского школьника в Бундестаге о солдатах Вермахта
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    В «Газпроме» объяснили речь российского школьника в Бундестаге о солдатах Вермахта

    18:33  20 Ноября 2017  /обновлено: 18:42  20 Ноября 2017
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    В «Газпроме» объяснили речь российского школьника в Бундестаге о солдатах Вермахта

    Екатеринбург, 20 ноября. В корпорации «Газпром» прокомментировали историю со школьником из Нового Уренгоя, выступившим с речью о погибших во время Второй мировой войны немецких солдатах. По словам начальника службы по связям с общественностью и СМИ ООО «Газпром добыча Ямбург» Сергея Чернецкого, пока не стоит делать каких-либо поспешных выводов.

    Старшеклассник из Нового Уренгоя Николай Десятниченко, выступая в федеральном собрании Германии, зачитал доклад о «невинно убиенных в Сталинградском котле солдатах Вермахта». По мнению юноши, многие немецкие солдаты, оказавшись в плену во время войны, погибли от тяжелых условий содержания. Десятниченко выразил мнение, что и немецкие, и советские солдаты «не хотели воевать» и «испытывали невероятные трудности во время войны».

    «Газпром» является куратором школы, где учится школьник.

    «Когда мы с ними общаемся, у нас гордость просто, что такая у нас молодежь патриотичная и неравнодушная», — сказал Чернецкий.

    Объясняя слова школьника, он сообщил, что у юноши появилось осознание, что такое война, какая это была трагедия, с точки зрения простого солдата. Он также указал на то, что в северных регионах России у людей развит патриотизм.

    «Они пропускают это через себя», — подчеркнул представитель «Газпрома».

    Кроме того, по его словам, в Новом Уренгое есть памятник в честь погибших солдат на всех войнах, которые была вынуждена вести наша страна — «Лента памяти».

    «Гимназисты постоянно несут там вахту памяти, — добавил представитель «Газпрома». — И я уверен, что нет там никакого сочувствия фашизму», сообщает агентство URA.RU.

    Напомним, ранее журналист Владимир Соловьев, комментируя ситуацию со школьником из Нового Уренгоя, заявил, что «травить мальчика не надо», а нужно отвезти его в Волгоград или Петербург, чтобы показать мемориалы жертвам Великой Отечественной войны и все объяснить. 

    Автор: Тимур Румянцев
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