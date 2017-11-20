Сирия новости 20 ноября 19.30: боевики открыли минометный огонь в Эль-Кунейтре, бойцы SDF напали на турецкий КПП в Идлибе

Сирия, 20 ноября. Боевики открыли минометный огонь в Эль-Кунейтре, бойцы SDF напали на турецкий КПП в Идлибе, житель Дамаска погиб под обстрелом радикалов. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: обеспечивают продвижение САА в Хаме.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиции боевиков в Дамаске, при поддержке ВКС РФ отбили атаку «Ан-Нусры» в Хаме.

«Исламское государство»: контратакует САА в районе Абу Кемаля.

«Тахрир аш-Шам»: терроризирует мирное население Идлиба, контратаковала САА в Хаме.

Сирийская свободная армия (ССА): потеряла нескольких бойцов ранеными в Алеппо.

Курды: ведут обстрел позиций ССА в Алеппо, напали на турецкий КПП в Идлибе.

Провинция Дамаск

Сирийская столица вновь оказалась под минометным огнем боевиков антиправительственных группировок. По данным информационного агентства Damascus Now, опубликованным в Twitter (@now_damascus) под огнем радикалов погиб один мирный житель Дамаска.

Артиллерия Сирийской арабской армии (САА) ведет обстрел зон дислокации незаконных вооруженных группировок в окрестностях Харасты. Об этом сообщает один из местных источников в социальной сети Twitter (@adnanshamy00).

Военный Telegram-канал (@hosienmortadapressnew) пишет, что Сирийская арабская армия (САА) взяла под контроль две стратегические высоты к юго-западу от поселения Кафр Хур.

Провинция Алеппо

Ранее сообщалось, что в городе Аль-Баб прогремел взрыв. Местные источники передавали, что в результате происшествия было ранено несколько боевиков Сирийской свободной армии (ССА). Источник в социальной сети Twitter (@HalabTodayTV) пишет, что в результате инцидента пострадали также мирные жители города. Кроме того, по данным автора публикации, при взрыве погиб ребенок.

На территории провинции Алеппо продолжают фиксироваться перестрелки между турецкой армией и подконтрольными Анкаре боевиками с одной стороны, и курдскими отрядами ополчения – с другой. Бойцы YPG ведут обстрел позиций Сирийской свободной армии (ССА) в районе поселения Дарат Изза на западе провинции региона.

Провинция Дейр-эз-Зор

Террористы «Исламского государства»1 заявляют о нападении на расположения Сирийской арабской армии (САА) к северу и западу от Абу Кемаля. Информацию о контратаке ИГИЛ1 разместил один из источников в Twitter (@for_elf11nony). По данным автора публикации, САА отбила нападение ИГИЛовцев.

Напомним, армия Башара Асада при поддержке иранских и ливанских ополченцев-шиитов полностью зачистила от ИГИЛ город Абу Кемаль, расположенный на сирийско-иракской границе. Сейчас проправительственные войска выявляют спящие ячейки ИГ1 в окрестностях населенного пункта. Кроме того, сообщалось, что поселение Вади Али на восточном побережье Евфрата перешло под контроль САА.

Провинция Идлиб

Бойцы Демократических сил Сирии (SDF) напали на контрольно-пропускной пункт турецкой армии, передает один из источников в социальной сети Twitter (@SkyNewsArabia_B). В это же время военный Twitter-канал (@milliyet) сообщает, что в столкновении между ВС Турции и Рабочей партией Курдистана (РПК) в районе турецкого города Хатай, расположенного недалеко от турецко-сирийской границы, было убито два бойца курдского ополчения.

Радикалы «Тахрир аш-Шам» продолжают притеснять мирное население региона. Ранее сообщалось, что жители деревни Джиср Аш-Шугур остались без воды, поскольку из-за нехватки топлива перестала функционировать водопроводная станция. Столкновения между мирными жителями и исламистами «Джебхат ан-Нусры»1 отмечались в городе Саракеб.

Провинция Хама

Оппозиционный Telegram-канал (@NRVR11) пишет, что боевики «Тахрир аш-Шам» контратаковали позиции правительственных сил в освобожденной от «Ан-Нусры» накануне деревне Шухейтар. Военный источник в социальной сети Twitter (@watanisy) пишет, что Сирийская арабская армия (САА) при поддержке ВКС РФ отбила нападение радикальных исламистов. Напомним, правительственные войска под прикрытием российской авиации продвигаются к границе провинции Идлиб, освобождая от «Джебхат ан-Нусры» населенные пункты на пути своего следования.

Ранее сообщалось, что ожесточенные бои между САА и «Тахрир аш-Шам» отмечаются в районе поселения Аль-Мустариха. Российские ВКС нанесли ряд ударов по укрепрайонам «Ан-Нусры» недалеко от Рахаджана.

Провинция Эль-Кунейтра

Неизвестные боевики открыли минометный огонь по мирным кварталам города Баас, передает один из местных источников в своем микроблоге в Twitter (@golantimes). По данным автора публикации, пять снарядов попало в жилые дома. Есть информация о жертвах среди мирного населения, однако точных данных о количестве пострадавших не сообщается.

Ранее сообщалось, что в районе поселений Масхара и Умм Батна на востоке провинции Эль-Кунейтра Сирийская арабская армия (САА) ведет обстрел зон дислокации «Джебхат ан-Нусры». Напомним, около недели назад радикалы атаковали позиции правительственных сил в городе Хадер, в результате чего погибли не только военнослужащие САР, но и мирные жители.

Ирак

На западе Багдада произошел взрыв. Самодельное взрывное устройство было заложено террористами «Исламского государства» рядом с магазином строительных материалов. При детонации СВУ рядом находилось четыре мирных жителя иракской столицы, они получили тяжелые ранения. О происшествии сообщает информационное агентство Iraqi News.

Информагентство Alsumaria News передает, что 460 семей мирных жителей вернулись в свои дома в деревне Аль-Табж провинции Дияла.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)