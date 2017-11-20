Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Мощный взрыв прогремел в бельгийском Генте
Политика
Посол США надеется на скорое возобновление выдачи виз во всех консульствах России
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Посол США надеется на скорое возобновление выдачи виз во всех консульствах России

    18:05  20 Ноября 2017
    336

    Посол США надеется на скорое возобновление выдачи виз во всех консульствах России

    Екатеринбург, 20 ноября. Посол США в Москве Джон Хантсман заявил, что визовые собеседования в консульствах США, расположенных в Санкт-Петербурге, Владивостоке и Екатеринбурге, будут в скором времени возобновлены.

    В ходе круглого стола в американском консульстве в Екатеринбурге Хантсман напомнил, что после предписания российских властей американское посольство «было вынуждено сократить персонал на 60%, что имело определенное влияние на возможность выдачи виз россиянам».

    Накануне дипломат посетил новое здание консульства США, которое в данный момент строится в Москве.

    «Там есть 24 окна для проведения собеседований на визы, это прекрасно, но, к сожалению, сотрудников едва хватит на 12 окон», — цитирует Хантсмана ТАСС.

    Он также заверил, что в ближайшем времени американские визы начнут выдавать не только в Москве, но и в других консульствах США, расположенных в РФ.

    Хантсман также заявил, что рассчитывает на улучшение ситуации по выдаче виз россиянам. Сам дипломат готов работать над восстановлением доверия между Московй и Вашингтоном.

    Автор: Дима Оленин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #сша #хантсман #виза
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть