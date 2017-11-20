Посол США надеется на скорое возобновление выдачи виз во всех консульствах России

Екатеринбург, 20 ноября. Посол США в Москве Джон Хантсман заявил, что визовые собеседования в консульствах США, расположенных в Санкт-Петербурге, Владивостоке и Екатеринбурге, будут в скором времени возобновлены.

В ходе круглого стола в американском консульстве в Екатеринбурге Хантсман напомнил, что после предписания российских властей американское посольство «было вынуждено сократить персонал на 60%, что имело определенное влияние на возможность выдачи виз россиянам».

Накануне дипломат посетил новое здание консульства США, которое в данный момент строится в Москве.

«Там есть 24 окна для проведения собеседований на визы, это прекрасно, но, к сожалению, сотрудников едва хватит на 12 окон», — цитирует Хантсмана ТАСС.

Он также заверил, что в ближайшем времени американские визы начнут выдавать не только в Москве, но и в других консульствах США, расположенных в РФ.

Хантсман также заявил, что рассчитывает на улучшение ситуации по выдаче виз россиянам. Сам дипломат готов работать над восстановлением доверия между Московй и Вашингтоном.