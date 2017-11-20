Главные новости 20 ноября

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий понедельника, 20 ноября.

Жительница Крыма навестила своих родственников, проживающих в поселке Чаплинка Херсонской области, которые фактически отреклись от нее после референдума о присоединении полуострова к России. Жительница Крыма навестила отрекшихся от нее родственников на Украине.

В Евросоюзе признали успешным проект экспортного газопровода из России в Европу через Балтийское море под названием «Северный поток-2». В ЕС назвали «Северный поток-2» успешным российским проектом.

Практически каждый водитель в зимних условиях может столкнуться с разряженным аккумулятором. Эксперты назвали четыре способа завести автомобиль с разряженным аккумулятором.

Граждане России высоко оценивают деятельность главы государства Владимира Путина на президентском посту, более 63 процентов респондентов ставят ему самые высокие оценки. Об этом свидетельствуют данные «Левада-Центра». «Умный и настоящий мужик»: россияне назвали причины своей симпатии к Путину.

Новые сообщения о коррупционном расследовании показали, что проект «великой украинской стены» был не более чем способом заработка для лидеров страны. Азаров: Стена между Украиной и Россией оказалась «прямой аферой» Яценюка.

Участники передачи, которую ведет Леонид Якубович, демонстрируют таланты и борются за попадание в «Книгу рекордов России» и 50 тысяч рублей. Память подвела: Первый канал уличили в обмане на шоу талантов.

Британские власти продолжают помогать Украине, но вопрос о предоставлении летального вооружения не рассматривается. Великобритания отказалась предоставить Украине летальное оружие.

США и курды наносят урон Сирии. Петр Порошенко назвал Украину успешной космической державой. Поставки Киеву оружия из США «взорвут» ситуацию на Украине. Видеодайджест новостей, утро 20 ноября 2017 года.