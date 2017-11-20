Видеодайджест новостей, вечер 20 ноября 2017 года

В МАИ открылась выставка «Война глазами военных корреспондентов. События последних двух лет в Сирии»
В Московском авиационном институте открылась
выставка «Война глазами военных корреспондентов. События последних двух лет в Сирии». Журналисты Михаил Алаэддин
, Александр Пушин
и Кирилл Романовский
демонстрируют свои лучшие снимки.
Фотографии рассказывают о жизни сирийцев с начала российской военной компании в Сирийской арабской республике.
В палаточном городке у Верховной рады Украины в Киеве состоялось очередное народное вече
Его главным событием стало
выступление лидера партии «Рух новых сил» Михаил Саакашвили
. Корреспондент Федерального агентства новостей
побывал на месте событий.
Свое выступление экс-президент Грузии начал с обвинений в адрес лидера Украины Петра Порошенко. Грузинский политик заявил о тотальной информационной блокаде событий на так называемом «МихоМайдане».
Саакашвили заявил, что народный импичмент Порошенко назначен на 3 декабря. Сам Михаил Николозович собирается посвятить ближайшее время поездкам по регионам Украины. Там, по мнению Саакашвили, у него хватает сторонников и единомышленников.
Советника посольства Украины в Минске Игоря Скворцова объявили персоной нон грата
Скворцова в Белоруссии подозревают
в связях с журналистом Павлом Шаройко
, которого обвиняют в шпионаже и создании агентурной сети.
Ранее в Минске заявили, что Шаройко «создал агентурную сеть из граждан Белоруссии, которые за денежное вознаграждение выполняли его задание по сбору сведений разведывательного характера в военно-политической сфере». У журналиста общественной национальной телерадиокомпании Украины были найдены копии донесений, которые он отправлял в Киев.
В ЕС признали успешным проект газопровода «Северный поток-2»
В Евросоюзе признали
успешным проект экспортного газопровода из России в Европу через Балтийское море под названием «Северный поток-2». Об этом говорится в документе Центра европейской политической стратегии.
Центр подчиняется Брюсселю и готовит доклады лично главе Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру. Россия обеспечила поддержку ключевых компаний из пяти стран — членов ЕС, отмечается в докладе. На днях председатель Европейского совета Дональд Туск призвал страны-члены ЕС оперативно принять решение о распространении европейского законодательства на «Северный поток-2».