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Видеодайджест новостей, вечер 20 ноября 2017 года
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    Видеодайджест новостей, вечер 20 ноября 2017 года

    В МАИ открылась выставка «Война глазами военных корреспондентов. События последних двух лет в Сирии». У здания Верховной рады Украины состоялось очередное народное вече. Советника посольства Украины в Минске Скворцова объявили персоной нон грата.
    18:07 20 Ноября 2017
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    В МАИ открылась выставка «Война глазами военных корреспондентов. События последних двух лет в Сирии»

    Видеодайджест новостей, вечер 20 ноября 2017 года

    В Московском авиационном институте открылась выставка «Война глазами военных корреспондентов. События последних двух лет в Сирии». Журналисты Михаил Алаэддин, Александр Пушин и Кирилл Романовский демонстрируют свои лучшие снимки.
    Фотографии рассказывают о жизни сирийцев с начала российской военной компании в Сирийской арабской республике.
     

    В палаточном городке у Верховной рады Украины в Киеве состоялось очередное народное вече

    Видеодайджест новостей, вечер 20 ноября 2017 года

    Его главным событием стало выступление лидера партии «Рух новых сил» Михаил Саакашвили. Корреспондент Федерального агентства новостей побывал на месте событий.
    Свое выступление экс-президент Грузии начал с обвинений в адрес лидера Украины Петра Порошенко. Грузинский политик заявил о тотальной информационной блокаде событий на так называемом «МихоМайдане».
    Саакашвили заявил, что народный импичмент Порошенко назначен на 3 декабря. Сам Михаил Николозович собирается посвятить ближайшее время поездкам по регионам Украины. Там, по мнению Саакашвили, у него хватает сторонников и единомышленников.
     

    Советника посольства Украины в Минске Игоря Скворцова объявили персоной нон грата

    Видеодайджест новостей, вечер 20 ноября 2017 года

    Скворцова в Белоруссии подозревают в связях с журналистом Павлом Шаройко, которого обвиняют в шпионаже и создании агентурной сети.
    Ранее в Минске заявили, что Шаройко «создал агентурную сеть из граждан Белоруссии, которые за денежное вознаграждение выполняли его задание по сбору сведений разведывательного характера в военно-политической сфере». У журналиста общественной национальной телерадиокомпании Украины были найдены копии донесений, которые он отправлял в Киев.
     

    В ЕС признали успешным проект газопровода «Северный поток-2»

    Видеодайджест новостей, вечер 20 ноября 2017 года

    В Евросоюзе признали успешным проект экспортного газопровода из России в Европу через Балтийское море под названием «Северный поток-2». Об этом говорится в документе Центра европейской политической стратегии.
    Центр подчиняется Брюсселю и готовит доклады лично главе Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру. Россия обеспечила поддержку ключевых компаний из пяти стран — членов ЕС, отмечается в докладе. На днях председатель Европейского совета Дональд Туск призвал страны-члены ЕС оперативно принять решение о распространении европейского законодательства на «Северный поток-2».
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