Фотографии рассказывают о жизни сирийцев с начала российской военной компании в Сирийской арабской республике.

В палаточном городке у Верховной рады Украины в Киеве состоялось очередное народное вече

Михаил Саакашвили. Корреспондент Федерального агентства новостей побывал на месте событий. Его главным событием стало выступление лидера партии «Рух новых сил». Корреспондентпобывал на месте событий.

Свое выступление экс-президент Грузии начал с обвинений в адрес лидера Украины Петра Порошенко. Грузинский политик заявил о тотальной информационной блокаде событий на так называемом «МихоМайдане».

Саакашвили заявил, что народный импичмент Порошенко назначен на 3 декабря. Сам Михаил Николозович собирается посвятить ближайшее время поездкам по регионам Украины. Там, по мнению Саакашвили, у него хватает сторонников и единомышленников.