Дамаск: САА отразила крупную атаку исламистов и уничтожила 200 боевиков

Дамаск, 20 ноября. На востоке Дамаска произошло крупное столкновение армии Сирии и боевиков из Восточной Гуты.

Сирийские военные источники сообщают, что столкновение подразделений правительственных войск и боевиков группировок «Файлак ар-Рахман» и «Ахрар аш-Шам» (оба формирования были ранее связанны с запрещенной в России террористической организацией «Джебхат ан-Нусра1») произошло в районе армейской транспортной базы около поселения Хараста.

В ходе столкновения уничтожено около 200 боевиков, сирийцы ликвидировали как минимум два танка исламистов. Отмечается, что среди убитых джихадитов обнаружен один из главарей «Ар-Рахмана» Абу Таэр Саван.

1 Организация запрещена на территории РФ.