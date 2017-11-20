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Дамаск: САА отразила крупную атаку исламистов и уничтожила 200 боевиков
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    Дамаск: САА отразила крупную атаку исламистов и уничтожила 200 боевиков

    18:07  20 Ноября 2017
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    Дамаск: САА отразила крупную атаку исламистов и уничтожила 200 боевиков

    Дамаск, 20 ноября. На востоке Дамаска произошло крупное столкновение армии Сирии и боевиков из Восточной Гуты.

    Сирийские военные источники сообщают, что столкновение подразделений правительственных войск и боевиков группировок «Файлак ар-Рахман» и «Ахрар аш-Шам» (оба формирования были ранее связанны с запрещенной в России террористической организацией «Джебхат ан-Нусра1») произошло в районе армейской транспортной базы около поселения Хараста.

    В ходе столкновения уничтожено около 200 боевиков, сирийцы ликвидировали как минимум два танка исламистов. Отмечается, что среди убитых джихадитов обнаружен один из главарей «Ар-Рахмана» Абу Таэр Саван.

    Дамаск: САА отразила крупную атаку исламистов и уничтожила 200 боевиков

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #дамаск #ахрар аш-шам #файлак ар-рахман
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