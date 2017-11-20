Я не буду соучастником Порошенко: украинский телеведущий расплакался в эфире

Киев, 20 ноября. Украинский телеведущий Вячеслав Пиховшек заявил, что не намерен становиться соучастником президента страны Петра Порошенко в преступлениях против украинского народа, и расплакался в эфире телеканала NewsOne, рассказывая об угрозах, которые ему поступают из-за его журналистской деятельности.

По словам журналиста, на днях ему звонил «человек от Порошенко», который заявил, что, если Пиховшек не перестанет критиковать власть, его «додержат» до президентских выборов и «выбросят» со всех телеканалов.

«...А ближе к выборам [меня будут] под любым предлогом убирать из всех каналов, ибо я не продался… Я не буду соучастником Порошенко по убийству моего народа», — заявил телеведущий и расплакался.

Пиховшек пообещал сделать «все возможное и невозможное», чтобы граждане Украины не голосовали за действующую власть.