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Я не буду соучастником Порошенко: украинский телеведущий расплакался в эфире
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    Я не буду соучастником Порошенко: украинский телеведущий расплакался в эфире

    18:14  20 Ноября 2017
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    Я не буду соучастником Порошенко: украинский телеведущий расплакался в эфире

    Киев, 20 ноября. Украинский телеведущий Вячеслав Пиховшек заявил, что не намерен становиться соучастником президента страны Петра Порошенко в преступлениях против украинского народа, и расплакался в эфире телеканала NewsOne, рассказывая об угрозах, которые ему поступают из-за его журналистской деятельности.

    По словам журналиста, на днях ему звонил «человек от Порошенко», который заявил, что, если Пиховшек не перестанет критиковать власть, его «додержат» до президентских выборов и «выбросят» со всех телеканалов.

    «...А ближе к выборам [меня будут] под любым предлогом убирать из всех каналов, ибо я не продался… Я не буду соучастником Порошенко по убийству моего народа», — заявил телеведущий и расплакался.

    Пиховшек пообещал сделать «все возможное и невозможное», чтобы граждане Украины не голосовали за действующую власть.

    Автор: Катерина Михайлиди
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    #порошенко #newsone #пиховшек
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