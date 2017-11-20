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Мединский о планах после выборов-2018: Буду работать там, где «решит тренер и капитан»
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    Мединский о планах после выборов-2018: Буду работать там, где «решит тренер и капитан»

    18:04  20 Ноября 2017
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    Мединский о планах после выборов-2018: Буду работать там, где «решит тренер и капитан»

    Санкт-Петербург, 20 ноября. Глава Минкультуры Владимир Мединский сообщил, что не имеет амбиций по сохранению своего поста после выборов-2018 и обновления состава правительства.

    Так, отвечая на вопрос, видит ли он себя в управленческой команде страны после выборов президента, Мединский сказал: «Я работаю в этой команде и буду работать на том месте, на котором решит тренер и капитан».

    «Никаких амбиций у меня нет, — отметил он. — Где скажут «играть», в каком составе и на какой позиции, там и буду».

    Министр указал на то, что у каждого члена команды стоит задача сделать так, чтобы команда одержала победу, передает ТАСС.

    Напомним, ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что неизвестно, будет ли баллотироваться президент России Владимир Путин на новый срок на выборах-2018.


     

    Автор: Тимур Румянцев
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    #мединский #выборы-2018
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