Мединский о планах после выборов-2018: Буду работать там, где «решит тренер и капитан»

Санкт-Петербург, 20 ноября. Глава Минкультуры Владимир Мединский сообщил, что не имеет амбиций по сохранению своего поста после выборов-2018 и обновления состава правительства.

Так, отвечая на вопрос, видит ли он себя в управленческой команде страны после выборов президента, Мединский сказал: «Я работаю в этой команде и буду работать на том месте, на котором решит тренер и капитан».

«Никаких амбиций у меня нет, — отметил он. — Где скажут «играть», в каком составе и на какой позиции, там и буду».

Министр указал на то, что у каждого члена команды стоит задача сделать так, чтобы команда одержала победу, передает ТАСС.

Напомним, ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что неизвестно, будет ли баллотироваться президент России Владимир Путин на новый срок на выборах-2018.



