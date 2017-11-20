Дейр-эз-Зор: САА обнаружила крупный склад химических веществ ИГИЛ

Дейр-эз-Зор, 20 ноября. Правительственные войска в ходе очистки города Дейр-эз-Зор обнаружили крупный арсенал «Исламского государства»1.

Сирийские военные инженеры в ходе очистки населенного пункта Дейр-эз-Зор от мин и «закладок» боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) обнаружили крупный склад игиловцев с большим количеством оружия и боеприпасов. Сирийское информационное агентство «САНА» сообщает, что на складе находились отравляющие вещества, из которых террористы планировали создать химическое оружие.

Ранее сообщалось, что сирийская армия зачистила от исламистов остров Хувейджа Кати на реке Евфрат. В ходе операции армейский спецназ захватил в плен более 250 боевиков.

1 Организация запрещена на территории РФ.