Москва, 20 ноября. Выступление российского школьника из Нового Уренгоя, рассказавшего с трибуны Бундестага о немецких солдатах, погибших во время Второй мировой войны, вызывает крайне много вопросов, считает журналист Александр Роджерс.

В частности, его заинтересовало, почему для выступления в бундестаге в День народной скорби в Германии выбрали именно русского мальчика, «а не британского или американского школьника, который бы точно поведал о «тяжелой судьбе немецких пленных».

По мнению Роджерса, выступление напоминает старый советский анекдот, в котором Гитлер в начале мая 1945 года в бункере говорит своему адъютанту: «Бог свидетель, я не хотел этой войны». «Да, мой фюрер, мы хотели совсем другой войны», — отвечает ему адъютант.

Роджерс также подчеркнул, что мальчик, «каявшись» перед бундестагом, почему-то умолчал о действиях Гитлера, чьи приказы привели к бессмысленным страданиям от голода и холода почти 300 тысяч «мирных немцев», которые «не хотели воевать». Не упомянул он и о том, что почти 55 тысяч солдат из 90 тысяч попавших в плен были сразу госпитализированы, поскольку находились на грани жизни и смерти.

«Нет, Коленька, апокалиптические картины полей, покрытых мертвыми немцами под Сталинградом — это вина исключительно германская. Коллективная», — пишет он в материале на сайте «Журналистской правды».

Отметил Роджерс и выступление на этом же мероприятии премьер-министра Эстонии Юри Ратаса, рассказавшего, что «с падением Берлинской стены Европа вновь воссоединилась, и для эстонцев, как и для многих других малых народов, закончился казавшийся нескончаемым кошмар».

«Нескончаемый кошмар» – это, понятно, СССР. А «чужеземная власть» – это проклятые русские/советские. Теперь можно свободно чествовать легионеров СС», — поясняет Роджерс.

Таким образом, по его мнению, в Бундестаге 19 ноября прошел «самый настоящий шабаш русофобии и нацистского реваншизма»: «Для полноты картины не хватило только выступления какого-нибудь «ветерана УПА»1 (запрещена в России).

В заключение Роджерс заметил, что вопросы у него остаются и по поводу того, кто дал школьнику это задание, помог подготовить текст и оплатил поездку в Германию.





1 Организация запрещена на территории РФ.