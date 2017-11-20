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«Не хочу подарок делать Путину»: Саакашвили объяснил, почему не уезжает в Грузию
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    «Не хочу подарок делать Путину»: Саакашвили объяснил, почему не уезжает в Грузию

    18:05  20 Ноября 2017
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    «Не хочу подарок делать Путину»: Саакашвили готов вернуться в Грузию

    Киев, 20 ноября. Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил о том, что он не боится ехать в Грузию, власти которой неоднократно пытались объявить политика в международный розыск.

    Однако он не хочет «делать подарок» президенту Российской Федерации Владимиру Путину.

    «Я не боюсь и в Грузию ехать, но я не хочу подарок делать Путину… Если они отправят меня в Грузию, я вам гарантирую, что очень быстро я буду свободным и, более того, Порошенко мало не покажется после этого», — ответил Саакашвили на вопрос журналистов о депортации.

    Экс-президент Грузии также указал на то, что большинство населения страны, сотрудники правоохранительных органов и вся грузинская армия якобы поддерживают его.

    «Любой украинец, который когда-то был в Грузии, может быть свидетелем того, что я говорю», — подчеркнул Михаил Саакашвили.

    Ранее экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили заявил о том, что «народный импичмент» президенту Украины Петру Порошенко будет объявлен 3 декабря.

    Автор: Алексей Громов
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    #украина #саакашвили #грузия
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