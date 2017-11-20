«Не хочу подарок делать Путину»: Саакашвили объяснил, почему не уезжает в Грузию

Киев, 20 ноября. Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил о том, что он не боится ехать в Грузию, власти которой неоднократно пытались объявить политика в международный розыск.

Однако он не хочет «делать подарок» президенту Российской Федерации Владимиру Путину.

«Я не боюсь и в Грузию ехать, но я не хочу подарок делать Путину… Если они отправят меня в Грузию, я вам гарантирую, что очень быстро я буду свободным и, более того, Порошенко мало не покажется после этого», — ответил Саакашвили на вопрос журналистов о депортации.

Экс-президент Грузии также указал на то, что большинство населения страны, сотрудники правоохранительных органов и вся грузинская армия якобы поддерживают его.

«Любой украинец, который когда-то был в Грузии, может быть свидетелем того, что я говорю», — подчеркнул Михаил Саакашвили.

Ранее экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили заявил о том, что «народный импичмент» президенту Украины Петру Порошенко будет объявлен 3 декабря.