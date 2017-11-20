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Порошенко: Украина выполнила соглашение по ассоциации с ЕС на 15%
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    Порошенко: Украина выполнила соглашение по ассоциации с ЕС на 15%

    17:40  20 Ноября 2017
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    Порошенко: Украина выполнила соглашение по ассоциации с ЕС на 15%

    Киев, 20 ноября. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина имеет право стать членом ЕС, но должна отвечать необходимым критериям.

    «Соглашение об ассоциации, которое вступило в силу 1 сентября, является дорожной картой наших реформ... Его имплементация — это предусловие дальнейших шагов по евроинтеграции...», — заявил украинский лидер, выступая в городе Днепр.

    Он также отметил, что Украина имеет право на членство в Евросоюзе, однако Киеву необходимо соответствовать ряду критериев.

    На сегодняшний день выполнено лишь 15% соглашения об ассоциации Украины и ЕС. Порошенко подчеркнул, что «впереди еще много работы». Он также напомнил, что Украина хочет углубить безвизовый режим с ЕС — подписать ассоциацию с Шенгенской зоной и заключить таможенный союз с Евросоюзом, передает агентство РИА Новости.

    Напомним, что Киев долгое время пытался добиться членства в ЕС. Украина настаивала на включение этого момента в соглашение об ассоциации, однако европейская сторона на это не пошла. Тем не менее Киев подчеркивает, что не отказывается от курса на евроинтеграцию.

    Автор: Дима Оленин
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    #украина #порошенко #ес
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