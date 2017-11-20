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«Джебхат ан-Нусра» потеряла еще одно поселение в северо-восточной Хаме
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    «Джебхат ан-Нусра» потеряла еще одно поселение в северо-восточной Хаме

    17:38  20 Ноября 2017
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    «Джебхат ан-Нусра» потеряла еще одно поселение в северо-восточной Хаме

    Хама, 20 ноября. Армия Сирии при поддержке ВКС РФ заставила боевиков «Джебхат ан-Нусры» отступить из еще одного населенного пункта в провинции Хама.

    Наступательная операция Сирийской арабской армии в северо-восточной части провинции Хама позволила значительно потеснить позиции террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России). Боевики были вынуждены отступить из населенного пункта Сарха аш-Шамали, а также потеряли контроль над ключевой высотой Аль-Балель, которая доминирует над трассой, ведущей в город Абу-Дали.

    Ранее сообщалось, что правительственные войска уничтожили одного из главных экспертов по противотанковым ракетным комплексам «Свободной армии Идлиба» (входит в состав оппозиционного альянса «Свободная сирийская армия»).

    «Джебхат ан-Нусра» потеряла еще одно поселение в северо-восточной Хаме

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #хама #саа #сса #джебхат ан-нусра
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