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Снайперы с Майдана признались, что ими командовал военнослужащий из США — СМИ
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    Снайперы с Майдана признались, что ими командовал военнослужащий из США — СМИ

    18:01  20 Ноября 2017
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    Снайперы с Майдана признались, что ими командовал военнослужащий из США — СМИ

    Москва, 20 ноября. Снайперами, застрелившими во время беспорядков в центре Киева 20 февраля 2014 года более 50 человек, оказались выходцы из Грузии. В эфире программы «Матрикс» на канале «Медиасет» военный корреспондент газеты Il Giornale Джан Микалессин озвучил имена стрелков.

    По информации журналиста, за организацией снайперской стрельбы по протестующим и сотрудникам украинской полиции на Майдане стояли сотрудники тайной службы безопасности бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Конкретными исполнителями расстрела, по версии Микалессина, являются Кварацелии Залоги, Александре Ревазишвили и Кобе Нергадзе. 

    При этом итальянскому журналисту удалось пообщаться со стрелявшими и добиться признания, что они приехали в Киев по распоряжению Саакашвили. При этом, они утверждают, что получили приказ стрелять и по полицейским, и по демонстрантам, тем самым максимально накалив обстановку.

    Еще одно признание, полученное журналистом от снайперов, — это тот факт, что командовал «расстрельной командой» американский военнослужащий Брайан Кристофер Бойенджер. Снайперам было велено беспрекословно исполнять все его приказы.

    Напомним, многотысячные акции протеста прошли в Киеве в декабре 2013 — феврале 2014 года. Они сопровождались многочисленными столкновениями протестующих с полицией и привели к смене власти на Украине. По официальной информации, в ходе митингов погибли 106 человек.

    Автор: Федор Веснин
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    #стрельба #майдан #снайперы
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