Москва, 20 ноября. Снайперами, застрелившими во время беспорядков в центре Киева 20 февраля 2014 года более 50 человек, оказались выходцы из Грузии. В эфире программы «Матрикс» на канале «Медиасет» военный корреспондент газеты Il Giornale Джан Микалессин озвучил имена стрелков.

По информации журналиста, за организацией снайперской стрельбы по протестующим и сотрудникам украинской полиции на Майдане стояли сотрудники тайной службы безопасности бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Конкретными исполнителями расстрела, по версии Микалессина, являются Кварацелии Залоги, Александре Ревазишвили и Кобе Нергадзе.

При этом итальянскому журналисту удалось пообщаться со стрелявшими и добиться признания, что они приехали в Киев по распоряжению Саакашвили. При этом, они утверждают, что получили приказ стрелять и по полицейским, и по демонстрантам, тем самым максимально накалив обстановку.

Еще одно признание, полученное журналистом от снайперов, — это тот факт, что командовал «расстрельной командой» американский военнослужащий Брайан Кристофер Бойенджер. Снайперам было велено беспрекословно исполнять все его приказы.

Напомним, многотысячные акции протеста прошли в Киеве в декабре 2013 — феврале 2014 года. Они сопровождались многочисленными столкновениями протестующих с полицией и привели к смене власти на Украине. По официальной информации, в ходе митингов погибли 106 человек.