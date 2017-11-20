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Зять Захарченко назвал хозяина найденных у полковника миллиардов
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    Зять Захарченко назвал хозяина найденных у полковника миллиардов

    17:28  20 Ноября 2017
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    Зять Захарченко назвал хозяина найденных у полковника миллиардов

    Москва, 20 ноября. Муж сестры полковника МВД Дмитрия Захарченко на судебном заседании заявил, что 9 миллиардов рублей, найденные у его жены, могут принадлежать ему. 

    «Я не знаю, нужно у супруги спросить, скорее всего, да», — сказал он в зале Никулинского суда Москвы, отвечая на вопрос о том, не он ли владелец этих денег.

    При этом свидетель заявил об этом с серьезным выражением лица, но прокурор Сергей Бочкарев не смог сдержаться и рассмеялся.

    Мужчина также утверждает, что в Ростовской области он занимался ремонтом квартир под продажу (жена работала риелтором), а также владел четырьмя кинозалами на Украине.

    В свою очередь, Разгонов не смог вспомнить, сколько наличных хранилось у них дома.

    «Я математикой не занимался, мое дело — деньги зарабатывать», — добавил мужчина, передает РИА Новости.

    Полковник Захарченко, курировавший в МВД борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексев, был задержан в сентябре 2016 года. Он обвиняется в получении взятки в размере 7 млн рублей. 



     

    Автор: Тимур Румянцев
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    #суд #захарченко
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