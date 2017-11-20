Эрмитаж передал Сирии трехмерную модель древней Пальмиры

Санкт-Петербург, 20 ноября. Трехмерная модель города Пальмира передана сирийским властям на Международном культурном форуме в Петербурге.

Акт дарения был подписан директором Государственного Эрмитажа Михаилом Пиотровским и послом Сирии в России Риядом Хаддадом, а также заместителем директора Института истории материальной культуры РАН Натальей Соловьевой. Ученые сообщили, что трехмерная модель Пальмиры, пострадавшей от рук боевиков, создана на основе снимков и аэрофотосъемки, сделанных российскими археологами во время экспедиции в Сирию в сентябре прошлого года.

На данный момент модель является уникальным свидетельством прежнего состояния исторического комплекса, которая поможет реставраторам восстановить утраченные и разрушенные памятники, а также позволит отслеживать текущее состояние древнего города.