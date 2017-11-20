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Новости Сирии
Эрмитаж передал Сирии трехмерную модель древней Пальмиры
Новости Сирии
Эрмитаж передал Сирии трехмерную модель древней Пальмиры
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    Эрмитаж передал Сирии трехмерную модель древней Пальмиры

    17:20  20 Ноября 2017
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    Эрмитаж передал Сирии трехмерную модель древней Пальмиры

    Санкт-Петербург, 20 ноября. Трехмерная модель города Пальмира передана сирийским властям на Международном культурном форуме в Петербурге.

    Акт дарения  был подписан директором Государственного Эрмитажа Михаилом Пиотровским и послом Сирии в России Риядом Хаддадом, а также заместителем директора Института истории материальной культуры РАН Натальей Соловьевой. Ученые сообщили, что трехмерная модель Пальмиры, пострадавшей от рук боевиков, создана на основе снимков и аэрофотосъемки, сделанных российскими археологами во время экспедиции в Сирию в сентябре прошлого года.

    На данный момент модель является уникальным свидетельством прежнего состояния исторического комплекса, которая поможет реставраторам восстановить утраченные и разрушенные памятники, а также позволит отслеживать текущее состояние древнего города.

    Эрмитаж передал Сирии трехмерную модель древней Пальмиры

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #пальмира #эрмитаж #тадмор
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