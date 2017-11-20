Россия первой выведет на орбиту ядерный космический корабль

Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC) представила дорожную карту развития космической программы Китая до 2045 года. План предусматривает создание корабля, работающего на ядерном ракетном двигателе.

Россия обгонит Китай в создании ядерного космического корабля, уже сейчас у нас создается ядерный буксир, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей академик Российской академии космонавтики имени К.Э. Циолковского (РАКЦ) Александр Железняков.

Как сообщает CASC, первый полет китайского многоразового корабля может состояться в 2040 году. На это же время назначен запуск систем, которые будут предназначаться для добычи полезных ископаемых на астероидах.

Помимо этого, к 2025 году китайские инженеры планируют создать многоразовый космоплан, а пятью годами позже намереваются запустить на орбиту сверхтяжелую ракету с грузоподъемностью более ста тонн.

«Я не знаю, на каком принципе будет работать китайский ядерный космический корабль, но могу сказать, что они к этому готовы, и те цифры, которые озвучили в КНР, реальны. В настоящее время китайская наука и техника показывают бурный рост, при этом развивается не только космонавтика, но и атомная энергетика. Поэтому я думаю, что до 2045 года, если у них такая цель будет поставлена, они могут создать какой-то летательный аппарат, работающий на ядерном двигателе. Тем более их будут подгонять другие страны, которые также работают в этом направлении», — поясняет ситуацию академик РАКЦ.

Необходимо отметить, что существует два типа ядерных ракетных двигателей: жидкостные, с нагревом водорода в специальной камере от ядерного реактора с последующим выводом газа через сопло, и импульсно-взрывные. Последние производят за космическим аппаратом ядерные взрывы малой мощности при равном промежутке времени, что придает кораблю импульс.

«Все зависит от того, для каких целей будут использоваться эти корабли — если они будут летать у Земли, то тогда предпочтительней нагревание жидкого носителя. Но если полеты планируются в дальний космос, то эффективней будут, конечно, взрыволеты Сахарова, как в свое время Андрей Дмитриевич спроектировал. Но этот вариант значительно опаснее, хоть и эффективнее», — продолжает Железняков.

При этом собеседник ФАН подчеркнул, что у Российской Федерации есть все шансы первой вывести на орбиту космический корабль, оборудованный ядерной силовой установкой.

«У нас активно ведутся разработки, выделяются средства, работает программа создания межорбитального буксира на ядерном двигателе, с ядерной энергетической установкой. Программа была сформулирована еще в 2012 году. Не так давно корпорация «Росатом» сообщала, что у них уже готов наземный макет этой установки и в ближайшее время должны начаться ее испытания. Руководит работами «Центр Келдыша» (ГНЦ ФГУП «Центр Келдыша» — прим. ред.), во главе с академиком А.С. Коротеевым. Полеты российского буксира, если не произойдет каких-либо изменений в стратегическом курсе нашей космонавтики, можно ожидать в первой половине 2020-х годов. Так что Россия первой выведет на орбиту ядерный космический корабль», — заключил Железняков.

Напомним, в настоящее время Китайская Народная Республика активно развивает свою космическую программу: в 2020 году Пекин запланировал отправку планетохода на Марс, после чего займется исследованием околоземных астероидов при помощи роботизированной миссии. Ближе к 2030 году ожидается отправка с Марса на Землю образца грунта.