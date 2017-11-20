Карибский кризис и крах СССР: 55 лет — главному событию XX века

20 ноября 2017 года исполняется 55 лет со дня завершения Карибского кризиса. Как и всякое по-настоящему историческое событие, длившийся несколько месяцев острейший политический конфликт между США и СССР, который чуть было не привел к Третьей мировой войне, в каком-то смысле «живет» и сегодня.

Без него многое на нашей планете происходило бы иначе, многое бы вообще не произошло, а многое из того, что не случилось, наоборот, стало бы реальностью. И чем дальше во времени становятся события осени 1962 года, тем полнее раскрывается их значение как важнейшей «точки перехода» современного мира из одного состояния в другое.

Основная фактология и хронология собственно Карибского кризиса не составляют тайны и доступны для каждого желающего. Гораздо меньше внимания уделяется его предыстории и последствиям, которым, собственно, и посвящена эта небольшая статья.

Post hoc ergo propter hoc?

«После того — значит, вследствие того» — одна из самых частых и известных еще с древности логических ошибок, в рамках которой последовательность двух событий во времени выдается за их причинно-следственную (каузальную) связь. Хотя сейчас в рамках «теории хаоса» официально признается, что для «больших систем» существует «эффект бабочки» и что вроде бы никак не соотносимые между собой в пространстве и времени события могут оказаться причиной и следствием.

То, что в 1953 году после смерти Иосифа Сталина и ареста Лаврентия Берии завершился последний конфликт Второй мировой войны — так называемая Корейская война, в которой недавние союзники-победители, как водится, сражались друг против друга, чтобы разделить плоды своей победы, — неоспоримый факт. Договор о перемирии был подписан 27 июля 1953 года в Пханмунджоме в 10 часов утра по местному времени.

А штурм казарм Монкада в городе Сантьяго-де Куба начался в пять часов утра 26 июля того же года. Разница по времени между Пханмунджомом (UTC+9) и Сантьяго-де-Куба (UTC−4) — 13 часов. То есть когда в Корее было 10 часов утра 27 июля, на Кубе был еще поздний вечер 26 июля, и, если бы атака отряда Фиделя Кастро завершилась локальным успехом, не исключено, что эта ситуация вполне могла бы сказаться на всей внешней политике США, не исключая корейский конфликт.

Напомним, что будущий лидер Кубинской революции и его младший брат Рауль происходили из семьи быстро разбогатевшего испанского иммигранта, образование получали в иезуитском колледже и к коммунистам долгое время относились без особой симпатии. Поэтому считать штурм «Монкады» частью «коммунистического проекта» нет никаких оснований.

След Ватикана: унижение США

А вот в католической церкви после 1945 года активно шли поиски «новой идентичности», причем — в левом направлении. Кульминацией этих исканий стал II Ватиканский собор, открывшийся как раз 11 октября 1962 года, буквально в канун Карибского кризиса.

Наверное, не стоит говорить о том, что Ватикан через левокатолические круги, особенно влиятельные в Латинской Америке, где впоследствии сформировалась «теология освобождения», активно поддерживали Кастро и «по обе стороны баррикады» способствовали углублению конфликта нового кубинского правительства с администрацией 34-го президента США Дуайта Эйзенхауэра.

При этом громкие провалы американских спецслужб использовались для победы — крохотной, с минимальным и до сих пор неподтвержденным преимуществом по голосам избирателей — на президентских выборах 1960 года демократа-католика Джона Фицджеральда Кеннеди над республиканцем-протестантом Ричардом Никсоном, бывшим вице-президентом в «команде Эйзенхауэра».

Кеннеди в роли кандидата в президенты отличался яркой критикой республиканцев, и «потеря Кубы» занимала в его риторике едва ли не первое место. Поэтому реальные, объективные заслуги Фиделя в победе JFK трудно переоценить. Но после инаугурации Кеннеди как 35-го президента США игра «на разрыв» между Гаваной и Вашингтоном продолжилась с еще более крупными ставками.

Так, операция в Банья-де-Кочинос по своему взрывному пиар-эффекту достойна войти во все учебники политологии. Потому что бесславная атака американских наемников началась буквально через два дня после полета Юрия Гагарина, 14 апреля 1961 года.

Это был невероятный позор для Америки, которая не просто потерпела двойное политическое унижение, но и предстала перед всем миром как агрессивная империалистическая держава, в то время как ее оппоненты ведут человечество в звездное будущее. После запуска первого искусственного спутника Земли СССР и без того уверенно лидировал в космической сфере, теперь же новый советский прорыв был еще более впечатляющим на фоне «залива Свиней».

На состоявшемся в октябре 1961 года XXII съезде КПСС, который проходил на фоне кульминации Берлинского кризиса, торжествующий Никита Хрущев не только провозгласил курс на построение в стране коммунистического общества, но и возобновил приглушенную было после XXI съезда критику «культа личности», санкционировав вынос тела Сталина из мавзолея.

След Ватикана: диффамация СССР

Чем могли ответить на это США? Президент США Кеннеди в знаменитой речи перед Конгрессом, произнесенной 25 мая 1961 года, объявил «космическую мобилизацию», одновременно взяв жесткий курс на «устранение режима Кастро», который к тому времени уже открыто заявил о социалистическом характере кубинской революции.

Именно после победы в заливе Свиней лидер Острова Свободы начал «забрасывать» Москву просьбами о помощи, особенно военной, и о размещении на Кубе советских ракет, способных нанести удар по США. Но только через год, в мае 1962 года Хрущев дал «добро» на отправку через Атлантический океан 24 ракет Р-12 и 16 ракет Р-14, оснащенных термоядерными боеголовками, а также необходимых военных контингентов для их развертывания, обслуживания и защиты.

Поводом для такого решения стало якобы размещение в Турции 15 американских ракет средней дальности «Юпитер», но те на самом деле были развернуты не в 1961 году, а с конца 50-х годов, как и в Италии, поэтому данная версия не выдерживает никакой критики. Точно так же, как и непонятное стремление советского руководства во главе с Хрущевым не только провести операцию «Анадырь» втайне от США, но и явная ложь по этому поводу, что подорвало международное доверие к СССР в еще большей степени, чем разоблачение сталинского «культа личности».

Американская сторона была информирована о происходящем с самого начала операции «Анадырь», но предъявила свои претензии — в виде объявления с 24 октября полной морской блокады Кубы — 20 октября 1962 года. Насколько случайным является совпадение Карибского кризиса со II Ватиканским собором, созванным «красным папой» Иоанном XXIII, — вопрос спорный, но участие в первом двух политических лидеров-католиков, Фиделя Кастро и Джона Кеннеди, бесспорно.

Как и то, что Папа Римский Иоанн XXIII получил возможность обратиться к лидерам США и СССР с призывом о мире и прекращении Карибского кризиса. Случилось это — опять же, совпадение! — 25 октября 1962 года, в день экстренного заседания Совета Безопасности ООН и перевода Стратегического командования ВВС США на уровень максимальной боеготовности.

После «черной субботы» 27 октября, отмеченного сбитым у берегов Кубы американским разведчиком U-2 и очередным советским термоядерным испытанием на Новой Земле, Карибский кризис вступил в стадию урегулирования, которая была окончательно завершена к 20 ноября приказом президента Кеннеди об отмене морской блокады Кубы.

След Ватикана: модератор мировых процессов

Оценивая последствия Карибского кризиса, можно отметить следующее.

Во-первых, по его итогам правящие круги США и СССР перешли к политике «мирного сосуществования двух общественно-политических систем», сотрудничества и «конвергенции» при нарастающем доминировании Соединенных Штатов, что привело сначала к политике «разрядки», а в конце концов — к уничтожению или, вернее, — к метаморфизации Советского проекта.

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Во-вторых, Карибский кризис способствовал быстрому завершению политических карьер двух его главных участников. Джон Кеннеди был убит в Далласе 22 ноября 1963 года, буквально через год после завершения Карибского кризиса; Никита Хрущев отправлен в отставку со всех своих постов 14 октября 1964 года. Папа Иоанн XXIII скончался еще раньше, 3 июня 1963 года. Фидель Кастро, как известно, ушел из жизни 25 ноября 2016 года, спустя 54 с лишним года после Карибского кризиса.

В-третьих, значительно укрепилась роль Ватикана как модератора глобальных политических и финансово-экономических процессов, подорванная сотрудничеством со странами Оси в годы Второй мировой войны.

В-четвертых, окончательно прекратил существование советско-китайский блок. Черта под этим процессом была подведена в сентябре 1963 года, когда руководство КПК во главе с Мао Цзэдуном выступило категорически против «ревизионистского» открытого письма ЦК КПСС.

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В целом Карибский кризис положил конец наступательному периоду в истории СССР. После 1962 года Советский проект перешел на движение по нисходящей, каких-либо значимых достижений, прорывов или побед мирового уровня на его счету больше не значится.