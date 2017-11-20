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Главный советник Эрдогана призвал пересмотреть вопрос о членстве Турции в НАТО
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    Главный советник Эрдогана призвал пересмотреть вопрос о членстве Турции в НАТО

    17:26  20 Ноября 2017
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    Главный советник Эрдогана призвал пересмотреть вопрос о членстве Турции в НАТО

    Анкара, 20 ноября. Турецкая сторона должна пересмотреть вопрос о своем членстве в НАТО. Об этом заявил в понедельник главный советник президента Турции Ялчин Топчу, который прокомментировал инцидент на военных учениях альянса в Норвегии.

    «Организация, которая всячески проявляет враждебное отношение к своему члену, нам не нужна. Вопрос о нашем присутствии в этой организации должен быть срочно рассмотрен в парламенте Турции… Речь идет о низости, подлости и позоре, продемонстрированных во время учений НАТО», — цитирует слова политика газета Haberturk.

    Как ранее сообщало издание «Утро.ру», организаторы военных учений Trident Javelin поместили на стенд с изображениями «врагов» фотографии первого лидера Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка и действующего главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана.

    Автор: Алексей Громов
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    #турция #нато #эрдоган
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