Главный советник Эрдогана призвал пересмотреть вопрос о членстве Турции в НАТО

Анкара, 20 ноября. Турецкая сторона должна пересмотреть вопрос о своем членстве в НАТО. Об этом заявил в понедельник главный советник президента Турции Ялчин Топчу, который прокомментировал инцидент на военных учениях альянса в Норвегии.

«Организация, которая всячески проявляет враждебное отношение к своему члену, нам не нужна. Вопрос о нашем присутствии в этой организации должен быть срочно рассмотрен в парламенте Турции… Речь идет о низости, подлости и позоре, продемонстрированных во время учений НАТО», — цитирует слова политика газета Haberturk.

BREAKING: Erdogan’s chief adviser calls for Turkey’s NATO membership to be reconsidered – local media https://t.co/kJmdDPstuA pic.twitter.com/aHEO0N20P1 — RT (@RT_com) November 20, 2017

Как ранее сообщало издание «Утро.ру», организаторы военных учений Trident Javelin поместили на стенд с изображениями «врагов» фотографии первого лидера Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка и действующего главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана.