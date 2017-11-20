Березуцкий и Миланов не помогут ЦСКА в ключевом матче Лиги чемпионов

Москва, 20 ноября. Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о травме защитника «армейцев» Алексея Березуцкого и полузащитника Георги Миланова.

«Оба игрока получили травмы. Окончательный диагноз и сроки их восстановления мы в ближайшее время опубликуем на сайте клуба, потому что обследование еще не закончено, — сообщил «Известиям» генеральный директор ПФК ЦСКА Роман Бабаев. — Но их участие в матче с «Бенфикой» абсолютно исключено».

После 17 туров ЦСКА идет на третьей строчке в турнирной таблице РФПЛ. После четырех туров в групповом турнире Лиги чемпионов «армейцы» делят вторую и третью строчки с «Базелем». В следующем матче российскому клубу предстоит сыграть в «Бенфикой», непроигрыш которой обеспечит команде Виктора Ганчаренко выход в весеннюю стадию еврокубков.