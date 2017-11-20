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Самолет ВКС РФ пролетел через воздушное пространство страны — члена НАТО по пути в «Хмеймим»
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    Самолет ВКС РФ пролетел через воздушное пространство страны — члена НАТО по пути в «Хмеймим»

    17:11  20 Ноября 2017
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    Самолет ВКС РФ пролетел через воздушное пространство страны — члена НАТО по пути в «Хмеймим»

    Хмеймим, 20 ноября. Военно-транспортный самолет ВКС РФ Ту-154М  проследовал через воздушное пространство Турции по пути к авиабазе «Хмеймим».

    Западные сайты, отслеживающие перемещение военной авиации  сообщили, что российский военно-транспортный самолет Ту-154М проследовал в Сирийскую арабскую республику через воздушное пространство Турции. Самолет вылетел с аэродрома Чкаловский и приземлился на взлетно-посадочной полосе авиабазы «Хмеймим» в провинции Латакия.

    Отмечается, что раньше Турция, являющаяся членом Североатлантического альянса, не разрешала России пользоваться своим воздушным пространством для полетов военных самолетов в Сирию. Российские стратегические бомбардировщики используют пространство Ирака и Ирана для полетов в САР.

    Самолет ВКС РФ пролетел через воздушное пространство страны — члена НАТО по пути в «Хмеймим»

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #турция #вкс рф #ту-154
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