Хмеймим, 20 ноября. Военно-транспортный самолет ВКС РФ Ту-154М проследовал через воздушное пространство Турции по пути к авиабазе «Хмеймим».

Западные сайты, отслеживающие перемещение военной авиации сообщили, что российский военно-транспортный самолет Ту-154М проследовал в Сирийскую арабскую республику через воздушное пространство Турции. Самолет вылетел с аэродрома Чкаловский и приземлился на взлетно-посадочной полосе авиабазы «Хмеймим» в провинции Латакия.

Отмечается, что раньше Турция, являющаяся членом Североатлантического альянса, не разрешала России пользоваться своим воздушным пространством для полетов военных самолетов в Сирию. Российские стратегические бомбардировщики используют пространство Ирака и Ирана для полетов в САР.