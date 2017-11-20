Обрушение многоэтажки в Пензе: стали известны подробности

Санкт-Петербург, 20 ноября. В Пензе обрушилась часть четырехэтажного дома по улице Ударной. Как стало известно Федеральному агентству новостей, обрушились секции первого и второго подъездов. Дом огорожен и находится под охраной, в связи с чем инцидент обошелся без пострадавших.

Данный дом уже давно признан аварийным и находится под расселением. В «четырехэтажке» в настоящее время прошивают только две семьи — в четвертом и шестом подъездах, они не находятся под угрозой разрушения. Сейчас одна из них согласилась на переселение.

В 2016 в доме уже происходило обрушение, причем в том же месте, что и в понедельник. Снос дома намечен на 2019-20 гг.

Напомним, жертвами обрушения части девятиэтажного дома в Ижевске, произошедшего 9 ноября, стали шесть человек, в том числе двое детей. Главной версией произошедшего по-прежнему остается утечка газа в одной из квартир.