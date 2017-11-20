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Обрушение многоэтажки в Пензе: стали известны подробности
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    Обрушение многоэтажки в Пензе: стали известны подробности

    17:15  20 Ноября 2017
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    Обрушение многоэтажки в Пензе: стали известны подробности

    Санкт-Петербург, 20 ноября. В Пензе обрушилась часть четырехэтажного дома по улице Ударной. Как стало известно Федеральному агентству новостей, обрушились секции первого и второго подъездов. Дом огорожен и находится под охраной, в связи с чем инцидент обошелся без пострадавших.

    Данный дом уже давно признан аварийным и находится под расселением. В «четырехэтажке» в настоящее время прошивают только две семьи — в четвертом и шестом подъездах, они не находятся под угрозой разрушения. Сейчас одна из них согласилась на переселение.

    В 2016 в доме уже происходило обрушение, причем в том же месте, что и в понедельник. Снос дома намечен на 2019-20 гг. 

    Напомним, жертвами обрушения части девятиэтажного дома в Ижевске, произошедшего 9 ноября, стали шесть человек, в том числе двое детей. Главной версией произошедшего по-прежнему остается утечка газа в одной из квартир.

     

     

    Автор: Тимур Румянцев
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    #обрушение #пенза
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