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«Мы переиграли Россию»: на Украине и в Крыму высмеяли громкое заявление Порошенко
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    «Мы переиграли Россию»: на Украине и в Крыму высмеяли громкое заявление Порошенко

    17:01  20 Ноября 2017
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    «Мы переиграли Россию»: на Украине и в Крыму высмеяли громкое заявление Порошенко

    Киев, 20 ноября. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев «переиграл Россию». Об этом он написал в своем официальном Twitter-аккаунте.

    По словам Порошенко, за десять месяцев 2017 года Украина на 30% нарастила объем экспорта в страны Евросоюза, а доля ЕС во внешней торговле Украины достигла почти 43%.

    «Мы переиграли Россию, которая пыталась заблокировать Соглашение об ассоциации с ЕС даже после подписания. Соглашение - действует!» — написал Порошенко.

    Более того, президент Украины называет соглашение об ассоциации «дорогой в Евросоюз». А вступление документа в силу, по его словам, якобы доказывает, что пришедшие к власти в результате госпереворота люди выполнили «ключевое требование, которое вывело на протест миллионы людей».
    «Мы переиграли Россию»: на Украине и в Крыму высмеяли громкое заявление ПорошенкоГромкое заявление Порошенко вызвало волну едких шуток как среди украинцев, так и среди россиян. В комментариях к записи Порошенко напомнили о проблемах, к которым привело Украину охлаждение отношений с Россией. Так, подписчики поделились с главой государства мемами о Кличко и российском газе. А украинец Юрий не без горечи отметил: «Это очень радует… Особенно по экспорту батраков!»

    «К сожалению, это единственное, чем может гордиться президент. В остальном всё как-то не очень. Конечно война у нас... А из-за этого коррупция. А из-за этого продажные суды», — пишет украинец под ником Гробовщик.

    В Крыму громкое заявление президента Украины также не осталось неуслышанным. Жительница Севастополя попыталась спустить Порошенко с небес на землю.

    «До России вам как до Луны ползти... Переиграли они…» — написала она.

    Приостановка правительством Виктора Януковича соглашения об ассоциации считается поводом для начала массовых акций протеста, так называемого «Евромайдана». После прихода к власти Петра Порошенко соглашение об ассоциации с ЕС был подписан.  Документ вступил в силу 1 сентября 2017 года.

    При этом специалисты исследовательского центра Европарламента пришли к неутешительному для Украины выводу, проанализировав реализацию Соглашения об ассоциации: страна погрязла в долгах, а украинцы скатились до бедствующего положения.

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #киев #евросоюз #украина #порошенко #крым #ес #евромайдан #ассоциациясес
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