«Мы переиграли Россию»: на Украине и в Крыму высмеяли громкое заявление Порошенко

Киев, 20 ноября. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев «переиграл Россию». Об этом он написал в своем официальном Twitter-аккаунте.

По словам Порошенко, за десять месяцев 2017 года Украина на 30% нарастила объем экспорта в страны Евросоюза, а доля ЕС во внешней торговле Украины достигла почти 43%.

«Мы переиграли Россию, которая пыталась заблокировать Соглашение об ассоциации с ЕС даже после подписания. Соглашение - действует!» — написал Порошенко.

Ми переграли Росію, яка намагалася заблокувати Угоду про асоціацію з ЄС навіть після підписання. Угода – діє!



За десять місяців поточного року наш експорт до Євросоюзу зріс на 30 відсотків, а частка ЄС у зовнішній торгівлі України досягла майже сорока трьох процентів. — Петро Порошенко (@poroshenko) 20 ноября 2017 г.

Более того, президент Украины называет соглашение об ассоциации «дорогой в Евросоюз». А вступление документа в силу, по его словам, якобы доказывает, что пришедшие к власти в результате госпереворота люди выполнили «ключевое требование, которое вывело на протест миллионы людей».

Громкое заявление Порошенко вызвало волну едких шуток как среди украинцев, так и среди россиян. В комментариях к записи Порошенко напомнили о проблемах, к которым привело Украину охлаждение отношений с Россией. Так, подписчики поделились с главой государства мемами о Кличко и российском газе. А украинец Юрий не без горечи отметил: «Это очень радует… Особенно по экспорту батраков!»

«К сожалению, это единственное, чем может гордиться президент. В остальном всё как-то не очень. Конечно война у нас... А из-за этого коррупция. А из-за этого продажные суды», — пишет украинец под ником Гробовщик.

В Крыму громкое заявление президента Украины также не осталось неуслышанным. Жительница Севастополя попыталась спустить Порошенко с небес на землю.

«До России вам как до Луны ползти... Переиграли они…» — написала она.

Приостановка правительством Виктора Януковича соглашения об ассоциации считается поводом для начала массовых акций протеста, так называемого «Евромайдана». После прихода к власти Петра Порошенко соглашение об ассоциации с ЕС был подписан. Документ вступил в силу 1 сентября 2017 года.

При этом специалисты исследовательского центра Европарламента пришли к неутешительному для Украины выводу, проанализировав реализацию Соглашения об ассоциации: страна погрязла в долгах, а украинцы скатились до бедствующего положения.