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Песков объяснил заминку с принятием закона о защите животных
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    Песков объяснил заминку с принятием закона о защите животных

    16:54  20 Ноября 2017
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    Песков объяснил заминку с принятием закона о защите животных

    Москва, 20 ноября. Заминка с принятием закона о защите животных в России произошла из-за необходимости доработать некоторые его приложения. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Он подчеркнул, что вопрос не снят с повестки дня, и призвал набраться терпения.

    Песков также отметил, что в Кремле знают о голодовке у здания Госдумы нескольких зоозащитников, которые требуют скорейшего принятия закона.

    «Скажем так, мы предпочитали бы, чтобы этого, конечно, не было, заявил Песков. — Мы надеемся, что все-таки в обозримой перспективе удастся найти развязку тех проблемных моментов, которые сейчас содержатся в тексте законопроекта».

    Законопроект «Об ответственном обращении с животными» был внесен на рассмотрение Госдумы в 2010 году. В 2016 президент РФ Владимир Путин отметил необходимость принятия документа. Планировалось, что закон будет принят в этом году.

    Автор: Катерина Михайлиди
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    #песков #животные #законопроект
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