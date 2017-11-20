Песков объяснил заминку с принятием закона о защите животных

Москва, 20 ноября. Заминка с принятием закона о защите животных в России произошла из-за необходимости доработать некоторые его приложения. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что вопрос не снят с повестки дня, и призвал набраться терпения.

Песков также отметил, что в Кремле знают о голодовке у здания Госдумы нескольких зоозащитников, которые требуют скорейшего принятия закона.

«Скажем так, мы предпочитали бы, чтобы этого, конечно, не было, заявил Песков. — Мы надеемся, что все-таки в обозримой перспективе удастся найти развязку тех проблемных моментов, которые сейчас содержатся в тексте законопроекта».

Законопроект «Об ответственном обращении с животными» был внесен на рассмотрение Госдумы в 2010 году. В 2016 президент РФ Владимир Путин отметил необходимость принятия документа. Планировалось, что закон будет принят в этом году.