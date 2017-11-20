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Копию Кубка мира и «Забиваки» из фарфора изготовит завод в Подмосковье
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    Копию Кубка мира и «Забиваки» из фарфора изготовит завод в Подмосковье

    17:12  20 Ноября 2017
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    Копию Кубка мира и «Забиваки» из фарфора изготовит завод в Подмосковье

    Москва, 20 ноября. Подмосковный завод «Дулевский фарфор» будет производить сувенирную продукцию, посвященную чемпионату мира по футболу в России в 2018 году.

    Договор предприятие заключило с компанией «Мегалайсенз Энтертеймент», сообщили в пресс-службе министерства культуры Московской области. Согласно договору завод получил право произвести и реализовать сувенирную продукцию с символикой международного турнира.

    Как уточняет «Подмосковье 360», первые партии изделий поступят в 90 брендированных магазинов в конце ноября.

    Согласно договору подмосковный завод произведет и реализует продукцию с символикой ЧМ-2018: чайники, чайные пары, сувенирные настенные тарелки с символикой турнира и скульптура «Забивака» – официального талисмана предстоящего турнира.

    Копию Кубка мира и «Забиваки» из фарфора изготовит завод в Подмосковье

    Министр культуры Московской области Оксана Косарева также сообщила о согласовании промышленного образца сувенира «Трофей» — 15-сантиметровой фарфоровой копии кубка мира. После точная копия трофея появится в продаже.

    Напомним, в сентябре стартовал самый длинный в истории национальный тур кубка мира.  
    За 123 дня тура по России кубок преодолеет более 27 000 км и сменит 11 часовых поясов. Он проедет по территории, на которой живут более 40 миллионов человек, а это значит, что возможность увидеть Официальный Кубок будет у каждого третьего россиянина, сообщал ранее «Ридус».
     

    Автор: Алексей Громов
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    #футбол #чемпионатмира #кубок #копия #фарфор
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