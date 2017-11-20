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МИД Украины направил в Москву ноту протеста из-за поездки Путина в Ялту
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    МИД Украины направил в Москву ноту протеста из-за поездки Путина в Ялту

    17:03  20 Ноября 2017
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    МИД Украины направил в Москву ноту протеста из-за поездки Путина в Ялту

    Киев, 20 ноября. Представители министерства иностранных дел Украины направили очередную ноту протеста в российский МИД в связи с поездкой президента Российской Федерации Владимира Путина в Крым. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.

    18 ноября президент России Владимир Владимирович Путин принял участие в церемонии открытия памятника императору Александру III, который был установлен на территории парка Ливадийского дворца.

    «Украинская сторона считает упомянутый визит и другие так называемые поездки российских чиновников во временно оккупированную Автономную Республику Крым и Севастополь грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины», — отметили в МИД Украины.

    Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов назвал открытие в Ялте памятника Александру III важным событием в общественной жизни.

    Напомним, в 2014 году Крымский полуостров вошел в состав РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #россия #украина #крым
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